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    Expresidente Frei afirma que el país está “detenido” y ofrece su ayuda al gobierno de Kast

    El exjefe de Estado señaló que "estoy disponible para ayudar en lo que ha sido mi experiencia en el mundo internacional en los últimos años. No me interesan los cargos, me interesa trabajar por Chile". Además, abordó la situación de la DC, que lo llevó al tribunal supremo del partido por entregar su apoyo a Kast.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

    El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle (DC) realizó un diagnóstico de la actual situación del país y advirtió que ha habido un “deterioro” en materia de seguridad, crecimiento económico y funcionamiento del sistema político.

    En conversación con Radio Pauta, el exmandatario sostuvo que “tenemos tres grandes problemas. La seguridad, la gente no puede vivir, la seguridad es un tema brutal en Chile, la gente lo percibe y nosotros tenemos que realmente cambiar en eso, si no el país se va a destruir”, advirtió.

    Adicionalmente, apuntó que el estancamiento es la segunda problemática. “Cuando un país durante 10 años crece a menos del 2% quiere decir que un país que está detenido”, sostuvo.

    En ese sentido, advirtió que la tercera problemática es el deterioro del sistema político y la dificultad para alcanzar acuerdos. “Si no hay capacidad de entenderse, de hacer negociaciones, ¿a dónde vamos a ir a parar? Tenemos veinte y tantos partidos”, indicó.

    En tanto, advirtió que el país enfrenta un escenario complejo en cuanto a control fronterizo y regularización. Por lo tanto, valoró las medidas impulsadas por el Presidente José Antonio Kast para enfrentar el problema, como el Plan de Escudo Fronterizo.

    “Cualquier medida para proteger nuestras fronteras con las Fuerzas Armadas me parece positiva. No podemos seguir aceptando que aquí entren en forma indiscriminada miles de personas al país si no entran por las líneas legales”, sostuvo.

    Además, el exmandatario alertó que “yo veo mucha corrupción, vemos en los tribunales mucha corrupción, muchos juicios por corrupción en todos los sectores. Eso no pasaba en Chile y eso hay que también erradicarlo, si no vamos a tener un difícil futuro”, advirtió.

    El exmandatario no descartó colaborar con el gobierno de José Antonio Kast, desde su experiencia en política exterior. “Estoy disponible para ayudar en lo que ha sido mi experiencia en el mundo internacional en los últimos años. No me interesan los cargos, me interesa trabajar por Chile”, apuntó.

    “La DC perdió el rumbo”

    Frei Ruiz-Tagle, emblemático militante de la DC desde hace más de seis décadas, abordó la crisis de representatividad que atraviesa la colectividad y apuntó que “la DC perdió el rumbo“.

    El exmandatario cuestionó la alianza política con el Partido Comunista, instancia que, a su juicio, rompió con la tradición histórica de la colectividad.

    La DC llevó a Frei ante el tribunal supremo del partido tras confirmarse su reunión con José Antonio Kast durante la campaña presidencial, decisión que la directiva calificó como “una conducta que reviste la mayor gravedad” y que refleja un incumplimiento reiterado de los acuerdos democráticos internos.

    Ante esto, Frei sostuvo que “yo llevo 67 años militante (…) a esta altura de la vida no voy a cambiar, no voy a salir del partido”, sentenció.

    Sin embargo, el expresidente criticó el manejo del proceso interno y señaló que desde que entregó su respuesta al tribunal partidario no ha recibido comunicación del partido. “Hasta el día de hoy ni siquiera un telefonazo (…) nunca han contestado”, aseguró.

    Más sobre:Eduardo Frei Ruiz-TagleJosé Antonio KastDemocracia Cristiana

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