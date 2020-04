Fuad Chahin por renuncia del diputado Lorenzini a la DC: “Es parte de la personalidad de Pablo (...) en un momento de impulsividad tomó la decisión”

“Me parece súper sorpresiva. Yo con Pablo siempre he tenido muy buena relación, de hecho, me sorprendió no habernos enterado".

Con estas palabras el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, se refirió a la decisión del diputado Pablo Lorenzini de renunciar a la tienda tras más de 30 años de militancia y con críticas a la directiva del timonel.

Según detalló Chahin, en diálogo con Radio Agricultura, Lorenzini "me mandó ayer un mensaje, me dijo que era un tema personal, que no tiene nada que ver con la directiva, que se quería tomar un café conmigo”.

Esto luego de que ayer el ahora ex DC asegurara -en diálogo con Canal 24 Horas- que "yo no voy a hablar mal del partido en el que milité décadas, pero en estas circunstancias creo que no se está actuando de una forma coordinada y adecuada”.

Ahondando en la renuncia el timonel falangista indicó que “no hago ninguna lectura política mayor, creo que es parte de la personalidad de Pablo, un poco impulsivo. Y todos lo que lo conocen saben que es así y en un momento de impulsividad tomó la decisión”.

Para agregar que “lo que más me sorprende es que hasta la semana pasada él estaba buscando ser jefe de la bancada de los diputados de la DC, sin embargo, el certificado que acompañó a la cuenta de la Cámara para poder justificar su retiro de la bancada, se señala que al 31 de marzo ya no estaba militando”.

En esa línea insistió en que “la mayor sorpresa fue que ya estaba renunciado cuando simultáneamente buscaba ser el jefe de bancada de los diputados. Eso sí me parece bastante inexplicable, pero Pablo tiene su personalidad y hay cosas que de verdad puede sorprender en cualquiera, menos en Pablo”.

“Si yo no me siento cómodo en un partido, no voy de candidatura a una presidencia (regional), no busco ser jefe de bancada de ese partido”, agregó Chahin.

Relación con las bancadas

El presidente DC también fue consultado por su relación con las bancadas parlamentarias, con quienes ha tenido más de alguna diferencia en el último tiempo.

“Con algunos senadores la relación es más fría, más distante, porque tenemos posiciones políticas distintas (...) muchas veces cuando hay una conducción que gana, en lugar de ponerse todos detrás de ellos, hay algunos que simplemente toman una posición de disidencia o posición permanente, creo que eso debilita el partido”, afirmó.

Mientras que “con los diputados tenemos una relación bastante fluida con todos. Algunos tienen una posición más cercana a la línea política de la mesa y otros tiene una visión distinta, y eso es legítimo en un partido democrático, pero eso no es así. Creo que la relación con los parlamentarios ha sido bastante positiva”.