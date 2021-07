Gabriel Boric: “Con lo que tenemos hoy no basta para ganar en noviembre”

Durante la noche del domingo el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, destacó una idea fuerza: buscar ser una candidatura que convoque.

“Soy consciente que lo que tenemos hoy no basta para ganar”, dijo en Tolerancia Cero (CHV), mientras que en Estado Nacional (TVN) señaló, en la misma línea, que “tenemos el desafío que es fortalecer la unidad de Apruebo Dignidad, pero ensancharnos. Con lo que tenemos hoy no basta para ganar en noviembre”. En ambas entrevistas repitió la idea de poder convocar a la mayor cantidad de personas, pero destacando que, “es muy importante en la convergencia de ideas que nadie va lograr el 100% de lo que quiere”.

“La política no es una línea recta, yo creo que hoy la mayoría de chilenos quieren un cambio estructural y combinar eso con un horizonte de tranquilidad. Y tenemos que trabajar para convocar quienes no se han sentido representado por un partido en particular. La mayoría de los chilenos y chilenas hoy son independientes”.

El abanderado se refirió a Sebastián Sichel, la carta de Chile Vamos para seguir en La Moneda: ”Más allá de la buena onda que pueda presentar Sebastián Sichel en su discurso, es la continuidad de Sebastián Piñera”. Además expresó que su candidatura se diferencia de la del exministro de Desarrollo Social, ya que, “no tenemos ningún tipo de presión y financiamiento del gran empresariado chileno”.

Boric además valoró la cantidad de personas que participaron en el proceso democrático de este domingo, en el que su candidatura sobrepasó el millón de votos. “La verdad hicimos una campaña que fue superando las expectativas de todos y todas, que fuimos creciendo (...) pero creo que no es deshonesto decir que esto estaba sobre las expectativas”, dijo.

Consultado sobre si Daniel Jadue (PC) cometió errores en su campaña, el diputado frenteamplista respondió que, “se ganó por las propuestas que hicimos para Chile”, descartando que factores externos como las protestas en Cuba a una semana de las primarias hubieran influido en los resultados.

Uno de los puntos polémicos fueron los dichos de Jadue sobre como eventualmente Boric habría influido en la existencia de detenidos durante el estallido. “Tuvimos una diferencia con Daniel, nosotros nos hemos manifestado públicamente a favor del indulto, creemos que hoy estamos viviendo un momento constituyente que es muy esperanzador y creo que esas fricciones de última hora de la campaña hay que dejarlas atrás, esto se supera conversando (...) Esto me parece que fue un exabrupto superable”.

Narváez y Provoste

Sobre la carta presidencial del PS, Paula Narváez y su camino hacia La Moneda, Boric opinó que “es importante no tratar de hacerles la presión que les han hecho de otros medios para subirse o bajarse de hacer tal cosa, que ellos decidan en buena lid cuál es lo que mejor representa al socialismo chileno”. Respecto a la eventual candidatura presidencial de la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC) el magallánico dijo todo depende, “primero si es candidata o no, eso lo tiene que definir ella con la DC. Yo creo que sería bonito que una segunda vuelta en Chile sea entre candidaturas que son parte del mundo de las transformaciones, del mundo del apruebo”.