Política

Gobierno expresa “grave preocupación” por interceptación de flotilla humanitaria a Gaza: dos chilenas son parte de la expedición

Cancillería señaló que está en contacto con Israel para conocer la situación de las activistas connacionales y prestarles una eventual asistencia.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
La flotilla a Gaza fue interceptada por el Ejército israelí.

Esta tarde, el gobierno de Gabriel Boric expresó su “grave preocupación” luego de que Israel confirmara que interceptó la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza, en la que diversos activistas pretendían llegar al territorio palestino, incluyendo dos ciudadanas chilenas.

Esto, luego de que el Ministerio de Exteriores de Israel informara que sus fuerzas abordaron algunas de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, entre ellas la de la activista sueca Greta Thunberg, y que sus tripulantes están siendo trasladados a un puerto israelí.

“El Gobierno de Chile expresa su grave preocupación por la interceptación, por parte de Israel, de la flotilla global “Sumud”, en su tránsito hacia Gaza con el objetivo de llevar asistencia humanitaria a la población civil afectada en la zona, particularmente a mujeres, niñas y niños que sufren las consecuencias de la crisis desencadenada por los ataques indiscriminados y el bloqueo en dicho territorio palestino ocupado”, señaló la Cancillería chilena mediante un comunicado.

Agrega que “esta acción vulnera la libertad de navegación garantizada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y contraviene las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, que establecen el deber de permitir y facilitar el acceso sin trabas de la asistencia humanitaria a las poblaciones civiles necesitadas”.

Así, el gobierno demandó a Israel el “respeto irrestricto de las normas del derecho internacional y formula un llamado urgente a que se garantice la seguridad e integridad de los voluntarios y tripulantes de la flotilla, así como el libre e inmediato acceso de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, sin obstáculos ni interferencias arbitrarias”.

Cancillería compromete asistencia a chilenas

Entre los activistas que viajan en la flotilla interceptada se encuentran dos ciudadanas chilenas

Se trata de Marita Rodríguez y la parlamentaria sueca de origen chileno Lorena Delgado Vargas, quienes se sumaron al viaje en Italia.

Mientras se desconoce si las chilenas son parte de los activistas detenidos por Israel, desde la Cancillería señalaron que están en contacto con Israel para conocer la situación de ambas.

“El consulado de Chile en Tel Aviv se encuentra en contacto con las autoridades israelíes para conocer la situación de nuestras connacionales y prestar la asistencia consular que se requiera”, indicaron.

Más sobre:Guerra Medio OrienteChileGazaflotillaactivistaschilenas

