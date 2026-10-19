SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Gobierno ingresa proyecto que reforma el INDH y le quita facultad para presentar querellas

    La principal molestia en las filas de la oposición, según reconocen, es que el Ejecutivo los tomó por sorpresa con este mensaje presidencial. El principal punto del proyecto es que se le quita al INDH la facultad de presentar querellas criminales, reemplazándolo por denuncias. Además, propone reducir la cantidad de sus consejeros, de los actuales 11 a cinco, limitando sus periodos a cuatro años.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    19 OCTUBRE 2026 MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, FERNANDO RABAT. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    A eso de las 17.00, al inicio de la sesión de la sala de la Cámara de Diputados, la oposición se llevó una sorpresa.

    En el punto 1 de la cuenta que tenían los diputados estaba el ingreso del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que busca reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), y que lleva la firma del Presidente José Antonio Kast y del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

    En el espacio que tienen los diputados para referirse a los asuntos de la cuenta, Marcos Barraza (PC) intentó derivar el proyecto a la Comisión de Constitución -de la cual es parte-, luego de su paso por la instancia original a la que quedó radicada, que fue Derechos Humanos.

    Sin embargo, en la votación que se efectuó ganó la postura contraria, quedando el proyecto solo en esta última comisión.

    El principal punto del proyecto es que se le quita al INDH la facultad de presentar querellas criminales, reemplazándolo por denuncias.

    Otro punto central es que se reduce la cantidad de sus consejeros, de los actuales 11 a cinco, limitando sus periodos a cuatro años.

    En cuanto a los nombramientos, La Moneda propone que sean combinados, es decir, que participe tanto los poderes públicos como la sociedad civil.

    El proyecto, además, crea el cargo de director ejecutivo, quien será seleccionado a través de un concurso de Alta Dirección Pública.

    Junto con ello, la iniciativa establece que en materia de transparencia el INDH deberá incluir en su informe anual las actividades que realizó, las recomendaciones formuladas a los órganos del Estado y la ejecución presupuestaria.

    Consultado el ministro Rabat, aseguró que las modificaciones a las que apunta el Ejecutivo “se vinculan principalmente con lo que es la integración de sus órganos consejeros y también su dirección ejecutiva.

    “Asimismo -prosiguió el secretario de Estado- la idea es transformarlo en un órgano que cumpla un rol de orden consultivo en materia de derechos humanos y ello implica eliminar la facultad que tenía de interponer querellas criminales, mas no la de efectuar denuncias en materia penal”.

    Consultado por si esta iniciativa podría complejizar la relación con la oposición y enredar la tramitación legislativa de la agenda de seguridad o del presupuesto de Justicia, Rabat lo descartó argumentando que “este es un proyecto de ley que en su base fundamental se encuentra en un informe transversal que surgió al alero de la Ley de Presupuesto del año 2025 y, por lo tanto, no debiera complejizar absolutamente nada”

    Reacciones

    Una vez ingresado, los parlamentarios rápidamente reaccionaron a la iniciativa.

    Desde el oficialismo no dudaron en valorar el contenido del proyecto

    El diputado Enrique Bassaletti (republicano), que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que “hay suficiente evidencia, historia, que identifica el Instituto de Derechos Humanos como una corriente que está bastante contaminada con una visión política de los hechos”.

    “En términos muy técnicos, cuando uno analiza que en la regla general es donde existe institutos de derechos humanos similares en Latinoamérica, no tienen la facultad de querellarse”, argumentó el diputado para defender la eliminación de la facultad de querellarse.

    Foto: La Tercera

    El subjefe de la bancada de la UDI, Sergio Bobadilla, valoró el ingreso del proyecto, pero elevó la apuesta, asegurando que se debería avanzar en la eliminación del instituto.

    “Reducir el número de consejeros y eliminar la facultad de presentar querellas criminales, que se han utilizado sólo con fines ideológicos, son avances importantes, pero no resuelven los problemas de fondo de una institución que, tal como está, no tiene solución”, sostuvo Bobadilla.

    Valparaiso, 2 de diciembre 2024 Punto de prensa del diputado Sergio Bobadilla Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Desde la oposición, en cambio, reprocharon la forma en que actuó el gobierno, acusando que, como sector, se sintieron pasados a llevar con el ingreso de la iniciativa.

    El diputado Carlos Cuadrado (PPD), manifestó que “todo lo que dice relación con derechos humanos, que no se conversa y se establece en término arbitrario o sin diálogo, genera dudas y ciertamente la disposición de avanzar es distinta que se hubiese un acuerdo y un trabajo en conjunto”.

    Y añadió: “Si había un proyecto que ya existía de modificación, lo lógico y natural era que el gobierno asumiera ese proyecto, lo hiciera suyo, lo desarrollara y continuara”.

    El jefe de bancada de los diputados del PS, Raúl Leiva, que también integra la Comisión de Derechos Humanos, aseguró que “existiendo en el seno de la comisión un proyecto de ley de la diputada Ossandón donde estábamos trabajando modificaciones al INDH, venga el Ejecutivo y, de un plumazo, presente un proyecto totalmente distinto”.

    “No hay deferencia con el legislador ni una adecuada coordinación en el oficialismo al pasar a llevar un proyecto de ley que ya estaba avanzado en su tramitación”, acusó Leiva.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosINDHFernando Rabat

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Lo más leído

    1.
    Socialismo Democrático toma represalias contra senador Araya (PPD) y lo remueve de la Comisión de Constitución

    Socialismo Democrático toma represalias contra senador Araya (PPD) y lo remueve de la Comisión de Constitución

    2.
    La Moneda oficializará esta semana a Gonzalo Arenas como nuevo subsecretario y se pone en marcha nuevo diseño comunicacional

    La Moneda oficializará esta semana a Gonzalo Arenas como nuevo subsecretario y se pone en marcha nuevo diseño comunicacional

    3.
    Alvarado cuestiona remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y acusa a sectores de la oposición de querer “negarle todo al gobierno”

    Alvarado cuestiona remoción de senador Araya de la Comisión de Constitución y acusa a sectores de la oposición de querer “negarle todo al gobierno”

    4.
    En Panamá: Boric evita crítica directa a Kast, pero cuestiona rebaja de impuestos y afirma que reduce beneficios sociales

    En Panamá: Boric evita crítica directa a Kast, pero cuestiona rebaja de impuestos y afirma que reduce beneficios sociales

    5.
    Libertarios respaldan a Agustín Laje y piden un “cambio de timón” a Kast para avanzar con la agenda de la derecha

    Libertarios respaldan a Agustín Laje y piden un “cambio de timón” a Kast para avanzar con la agenda de la derecha

    6.
    Agustín Laje en Chile: “El gobierno de Kast no tendría que condicionar su rumbo por lo que dicen los que salieron quintos”

    Agustín Laje en Chile: “El gobierno de Kast no tendría que condicionar su rumbo por lo que dicen los que salieron quintos”

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O
    Chile

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E
    Negocios

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Caída del Fondo E de las AFP: cómo impacta en las nuevas pensiones vía rentas vitalicias

    Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central

    Esta nueva terapia redujo los tumores de cáncer de pulmón y una de sus complicaciones más graves, según un estudio

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City
    Tecnología

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    PlayStation presenta un DualSense de Gran Turismo y amplía GT7 con seis nuevos autos

    DeepSeek actualiza su inteligencia artificial y promete más velocidad con respuestas más breves

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones
    Mundo

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones

    Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en empate técnico a una semana del balotaje en Brasil

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía
    Paula

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia

    “Me dijeron que era un trámite”: el costo de un mal acuerdo en familia