Gobierno responde réplica de embajador Artzyeli ante anuncio de Boric contra Israel: “No son decisiones fáciles”

Desde La Moneda respondieron la mañana de este lunes a los dichos del embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, quien en entrevista con La Tercera se refirió a los anuncios del Presidente Gabriel Boric en contra de su país.

En su alocución desde el Congreso Nacional, el Mandatario informó su decisión de “patrocinar y poner urgencia al proyecto de ley que prohíbe la importación de productos producidos en territorios ilegalmente ocupados” y de instruir a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, “que a la brevedad presente un plan de diversificación de nuestras relaciones comerciales en materia de defensa que nos permita dejar de depender de la industria israelí en toda área” .

El representante diplomático israelí, en diálogo con este medio, remarcó que “estas declaraciones al respecto de boicotear importaciones de Israel no van a apoyar a los palestinos y no van a perjudicar a Israel. El único que quedará perjudicado es Chile. El impacto será en Chile”.

En conversación con Radio Pauta, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, replicó que el Jefe de Estado y el Ejecutivo tienen claro que dichas decisiones tiene un costo.

“El Presidente fue muy claro ayer en decir que esto tiene que ver con las decisiones de un gobierno y no contra el pueblo judío, y creo que eso es muy, muy relevante. Porque precisamente cuando hablamos de este tipo de situaciones, son los gobiernos los que toman esas decisiones. Y hay que decirlo con todas sus palabras, no son decisiones fáciles, y tampoco son decisiones con costo cero. Y eso el Presidente y el gobierno lo tienen muy claro”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que “cuando se trata de situaciones como la que estamos viendo en Gaza, cuando se trata de la muerte de miles de personas, cuando se trata de niños que están sufriendo y muriendo, la comunidad internacional no puede cerrar los ojos y mirar a otro lado. Porque no basta con las relaciones comerciales. El mundo y las relaciones entre los países requieren de mucho más”.

Asimismo, destacó que en base a lo que sucede en el territorio palestino “se toman medidas que precisamente apuntan a sumarse a las iniciativas que también muchos otros países están tomando a propósito de lo que está ocurriendo ahí”.

Etcheverry, además, abordó la decisión del embajador Artzyeli de no asistir a la Cuenta Pública. “Esa es decisión de cada uno, y los embajadores son soberanos de tomar la decisión de si participan o no, si participan en cierto acto. Yo insisto en lo que dijo el Presidente: esto tiene que ver con las decisiones que ha tomado un gobierno, decisiones que tienen un impacto en la vida de las personas, y no contra un pueblo que ha sido parte de nuestra historia, que es querido en nuestro país y que tiene una importancia fundamental en la sociedad que somos”.