“Ha faltado nobleza, su figura no ha sido apreciada como debía”: la dura reflexión de Luisa Durán sobre la exconcertación y las críticas a Lagos

Una dura crítica al proceso constituyente y una defensa al periodo de su marido, el expresidente Ricardo Lagos y una dura reflexión sobre la exconcertación, realizó Luisa Durán.

La exprimera dama, quien durante su periodo en el cargo avanzó en diversos programas sociales como Sonrisa de Mujer y Orquestas Juveniles de Chile, repasó, además, a Irina Karamanos, quien hoy ocupa el cargo que Durán tuvo durante 2000 y 2006, y abordó el proceso constituyente.

Sobre lo que ha sido la exconcertación, la asistencia social criticó la poca defensa que han tenido de Lagos: “Ha faltado nobleza. Mucha. Yo creo que su figura (la de Lagos) no ha sido apreciada como debía. No se trata de que tengamos que tener aplausos, pero creo que no ha habido, desde el punta de vista de los propios militantes de la Concertación, ningún interés especial en defender su figura y, de paso, la figura de ellos mismos”, indicó Durán en diálogo con la Revista Ya, de El Mercurio.

La exprimera dama agregó: “Todos ellos tuvieron cargos durante el tiempo de la Concertación y, por consiguiente, si había cosas que criticar debieron haberlas tratado. Y no haber estado ayudando a tirar... Ha sido duro, muy duro, A mí me ha dolido mucho y me ha dado mucha rabia”.

Luisa Durán junto al expresidente Ricardo Lagos.

Consultada específicamente sobre qué cosas le daban rabia, Durán señaló que “a veces son palabras. De partida, la cantidad de gente que piensa que somos ricos, que hemos robado. ¡Pero eso ni me importa, no leo Twitter!”.

En tanto, también tuvo cuestionamientos para lo que fue la presidencia del Partido Socialista del senador Álvaro Elizalde y la decisión de la tienda de respaldar a Alejandro Guillier por sobre Lagos en las presidenciales de 2017.

Al respecto, la asistente social indicó que “a mí me dolió que lo ningunearan. Me dolió tener que oír tanta cosa, ¡y por supuesto que el oponente fuera Guillier, pues! Un buen periodista, uno lo leía con simpatía, pero aparte de eso... ¡nada más! Así es que me dolió. Por otra parte, me alivió. Porque repetir todo el cuento no era fácil, los tiempos se iban poniendo cada vez peores. Por consiguiente, tampoco me interesaba. Volver a empezar las cosas que ya había dejado por el camino era muy difícil”.

Y no se quedó ahí, ya que agregó que “lo sentí amargo. Sentí, por otro lado, que toda la gente que tiene los argumentos que tiene, que hace lo que hace... es así. No lo sentí como traición, yo creí que era lo que respondía a lo que merecía: Elizalde merecía a Guillier”.

Defensa del legado Lagos y los 30 años

Sobre los cuestionamientos a los últimos 30 años de gobierno, que comenzaron en 2019 tras la crisis social, Durán criticó duramente a los partidos y defendió lo realizado por Lagos.

Es así como afirmó que ha existido una mezcla de cosas, entre cobardía, desidia y negligencia por parte de los concertacionistas: “Yo creo que ha habido una mezcla de todas esas cosas. Y es una mezcla de aquellos que siguieron, que han seguido en la política activa y en la que hay mucho cálculo: ¿qué es lo que nos trae votos?, ¿qué es lo que nos conviene? Me refiero a los partidos tradicionales”.

“Los otros, todavía me cuesta entenderlos, no los conozco. Hablo de quienes hicieron cosas, porque, que yo sepa, todos los que eran militantes y que fueron ministros, subsecretarios, embajadores, alcaldes, todos ellos eran de la Concertación y su pongo que estarían muy interesados y lo tomarían muy en serio. ¡Por algo querían ser embajadores! Yo supongo que era porque creían en ese gobierno y querían llevar eso a otros países y conversarlo. No puedo creer que sea porque les gustaba el cóctel o la casa donde iban a vivir”, indicó.

Sobre el estallido social, en tanto, la asistente social criticó los hechos de violencia que se dieron en el marco de las protestas sociales. “Me dio rabia y me dio mucha más rabia todavía que hayan roto lo que rompieron. Que hayan destruido, que hayan dejado a mucha gente sin poder trabajar, que hayan roto el metro, que fue un esfuerzo y que sigue siendo un esfuerzo titánico para este país. Y que a los que ayuda es a quienes tienen menos plata, a los que viven lejos y lo necesitan. Eso me daba una rabia terrible, más que lo que dijeran”, declaró.

En ese sentido, la exprimera dama agregó que “el estallido social lo justifico en el sentido de que efectivamente había mucha injusticia y mucha espera para ser atendido en un hospital. Todo eso lo entiendo, las esperas para tener casa, para poder estudiar. Pero eso no justifica la destrucción, el fuego ni el sufrimiento de mucha gente. No. Nada de eso lo justifico. Yo creo que se podía seguir gritando, se podía escribir, hablar. Pero no había que destruir ni menos quemar”.

En tanto, sobre el legado de los gobiernos de la Concertación, Luisa Durán indicó: “Los 30 años y los 30 pesos... me parece una tontera. Porque los 30 años fueron muy importantes, si este país estaba en un hoyo por allá abajo después de la dictadura. ¡Y de eso... no tienen idea!”

“Yo cuando los veo que se creen valientes, yo digo: ¿se imaginarán lo valiente que fuimos todos nosotros? Todos y en todo. ¿Se imaginarán las veces que uno no podía dormir? ¿Se imaginarán cuando uno despertaba a las 2 de la mañana con un fusil? ¿Se imaginarán lo que es vivir como vivíamos? Por otro lado, yo creo que éramos mejores personas”, complementó.

Boric: “Tiene un trato agradable con la gente”

Durán también tuvo palabras para referirse al actual Presidente, Gabriel Boric. Sobre el frenteamplista, aseguró que “lo encuentro un hombre joven, muy interesado, muy apasionado en lo que hace, sé también que es un gran lector y me gusta que sea un gran estudioso. Me parece que tiene un trato agradable con la gente, y eso me parece importante no solo por los votos, sino por respeto a la gente. ¿Sus falencias?... creo que está recién empezando. Lo que le falta un poco es experiencia”.

Sin embargo, también abordó el hecho de que Boric no haya mencionado a Lagos durante el día de su asunción al mando y cómo eso afectó al expresidente.

“Espero que no se haya dado cuenta, que haya sido un olvido. ¡Qué mala memoria!, ¿no? Sí, me dio pena. Me dio pena porque a Ricardo lo afectó. Que nombrara a todos los presidentes para darles las gracias y a él no. Él no es de grandes reacciones, pero yo sé”, señaló.

Convención: “Más bien desunió”

Sobre el proceso constituyente, la asistente social también tuvo reparos. En ese sentido, sobre la propuesta final emanada por el órgano, Durán afirmó que “voy a tratar seriamente de leerlo, tratar, porque parece que a mí me gustan más los libros de literatura que estas cosas. Voy a tratar seriamente de leerlo porque voy a tener que votar. Pero... al principio, sobre todo, se hizo todo tan mal. Era un clima, un ambiente, que no daban muchas ganas de nada. Espero que salga bien, creo que todos esperamos eso”.

Sobre si ya tenía definido su voto, la exprimera dama aseguró que “lo cambio todos los días”. Y sostuvo, además, que “se prometió... se supone que se hizo esto porque -¡como todo estaba tan mal, 30 años de terrible sufrimiento para este país!- se gritó que hay que hacer una Constitución hecha por el pueblo y con eso se ofreció casa, salud para todos, educación, todo lo que se te ocurra... todo, iel cielo! ¡El cielo!”

En ese sentido, señaló que era “muy difícil” entregar el cielo y que “nada quisiera más y me da miedo. Miedo de que sea eso un factor de mucho más dolor, mucha más frustración”. Para complementar que la Convención no ayudó a la unión nacional, sino que “más bien desunió”.

Gabinete Irina Karamanos: “Creo que fue ignorancia”

Finalmente, Durán también se refirió a la polémica que se generó a raíz del “Gabinete Irina Karamanos”, el cual el gobierno de Boric dejó sin efecto tras la serie de críticas que surgieron al respecto.

“Traje mi tarjeta (de presentación) para comprobar cómo yo fui la primera en sacarme el tema de la Primera Dama. (...) Esto lo hice yo. Así fue mi llegada: yo fui la primera, no es que me interese ser la primera, pero fui”, comenzó diciendo Durán sobre el cargo, cuestionado hoy.

Consultada sobre si era un cargo anacrónico, la exprimera dama afirmó que “desde que yo llegué, y ya antes, lo encontré absurdo, ridículo. ¡Qué primera, primera de qué! ¡Nunca lo entendí! Y no es un cargo, entre paréntesis. Un cargo tiene un nombramiento oficial, un sueldo, imposiciones, pensión de vejez. Esto no es un cargo. Es un nombre que a alguien se le ocurrió, imitando seguramente a otros países, en que una persona que está al lado, la esposa del Presidente, fuera la Primera Dama”.

Mientras que sobre la polémica por Karamanos, Durán indicó que lo ocurrido “creo que fue ignorancia. Creer que a un gabinete se le puede poner el nombre de una persona... Yo no se que les pasaría a todos si tuvieran que seguir en el ‘Gabinete Luisa Duran’. Las que siguieron la Cecilia Morel... es una cosa que no tiene ninguna lógica”.