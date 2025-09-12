SUSCRÍBETE
Política

Jara rechaza propuesta opositora de acotar alza de salario mínimo al IPC: “Los sueldos no pueden estar corriendo siempre detrás de la inflación”

La abanderada del oficialismo relevó su propuesta de salario vital por $750 mil en cuatro años, pese a las observaciones del Informe de Política Monetaria del Banco Central.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
12.08.2025

La candidata presidencial del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, respondió en torno a la definición de diputados de oposición que plantean que el sueldo mínimo no debería subir más allá del IPC, debido a los impactos en el empleo.

Esto además, luego del Informe de Política Monetaria del Banco Central (BC), en que se consignó que el aumento en las remuneraciones ha tenido un efecto en la capacidad de empleo. Actualmente el salario mínimo se ubica en $529 mil y en enero de 2026 subirá a $539 mil. La próxima negociación será abril de ese año y la deberá enfrentar el gobierno que asuma en marzo

En esa línea, legisladores de la UDI, RN y Republicanos, plantean sus reparos a un alza significativa, en línea con la promesa de campaña de Jara, que pretende en cuatro años, llegar a un “salario vital”, de $750 mil.

A través de su cuenta en X, Jara respondió que “creemos en un país donde trabajar permita vivir con dignidad. Por eso proponemos un ingreso vital de $750 mil en 4 años, con apoyo a pymes y empleo formal”.

“El salario mínimo es parte central de nuestra propuesta y seguirá subiendo por encima del costo de la vida, porque los sueldos no pueden estar corriendo siempre detrás de la inflación”, remarcó la exministra del Trabajo.

Jara señaló que “si el próximo año subieran solo por el IPC (3% aprox.), serían $16.000: de $539.000 a $555.000. Eso no cambia la vida de nadie. Por eso rechazamos la propuesta de la derecha que quiere limitarlo solo a la inflación”.

