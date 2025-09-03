Jara responde a emplazamientos por ausencia en debates: “Mi agenda no la definen los empresarios que financian algunas candidaturas”

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, este miércoles, en medio de su gira nacional contestó a los emplazamientos de José Antonio Kast sobre su ausencia en los conversatorios con el resto de los abanderados.

La representante del pacto Unidad por Chile decidió priorizar su paso por las regiones en vez de asistir a los debates, lo que ha dejado reiteradas críticas del candidato republicano. Hace solo dos días que Kast, como ya es habitual en sus vocerías, invitó a Jara a sumarse a las conversaciones.

Desde Puerto Montt Jara abordó los cuestionamientos y señaló: “Me siento muy contenta de que mi agenda no la definan los empresarios que financian algunas candidaturas, sino que pueda definir con autonomía donde estar presente. Es parte de lo que creo que les corresponde a las y los candidatos presidenciales".

En esa línea, la candidata precisó que no se trata de negarse a participar de los debate, por lo mismo destacó su asistencia a diferentes convocatorias de gremios como la CMPC y la industria del Salmón.

“Los empresarios no son los únicos ciudadanos de nuestro país. La gente de las regiones también tiene que conocer las propuestas de quienes estamos presentándonos para la presidencia. Así que me alegra ser autónoma, como señalé, de los empresarios, dado que no es esta la candidatura que financian, lo que me permite definir mi agenda con libertad”, manifestó.

En otra vereda de su campaña, Jara destacó la figura de Carolina Tohá y afirmó: “Tenemos una excelente relación que hemos mantenido. Así que yo estoy disponible y esperando cuando ella pueda sumarse, porque siempre es bienvenida".