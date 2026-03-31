Gobierno retira desde Contraloría decreto que permite implementar nueva Ley de Adopción

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia informó este lunes que el Gobierno retiró desde Contraloría el decreto que permite la implementación de la nueva Ley de Adopción.

Mediante un comunicado, desde la cartera indicaron que “el retiro de los reglamentos busca evaluar la posibilidad de agilizar los procesos de adopción”.

En el mismo tenor, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, afirmó que la medida “tiene como enfoque agilizar y revisar los procesos de adopción”.

“Nuestro objetivo es que los niños tengan derecho a vivir en familia, que crezcan en un ambiente de cuidado y dignidad, y nuestra convicción y compromiso como Gobierno es que todo niño que ha sido vulnerado en sus derechos pueda tener una mejor calidad de vida”, sostuvo.

La autoridad aclaró que los reglamentos serán reingresados en dos semanas, y que esta es una facultad de la administración entrante, la que “históricamente ha sido también utilizada por otros gobiernos”.

Reacciones de parlamentarios

La decisión del Ejecutivo causó la crítica de parlamentarios de oposición, quienes cuestionaron las motivaciones de la medida.

Al respecto, la diputada Emilia Schneider (FA), calificó como “inaceptable que se demoren procesos tan relevantes, sobre todo para infantes, niños y niñas en Chile ¡Avancemos! ¿Acaso quieren retrasarla por sus sesgos conservadores? ¡Es ley! Debe implementarse”.

En tanto, el senador socialista Alfonso de Urresti se preguntó en su cuenta de X: “¿Por qué frenar una ley con consenso transversal que tardó 12 años en salir del Congreso, que reduce a meses trámites de adopción que hoy pueden demorar 6 años?"

Al respecto, agregó que “sin un plan de contingencia claro, el retiro del decreto deja en la incertidumbre el presente y futuro de niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la propuesta del gobierno?“, cuestionó.

Por su parte, el senador Matías Walker (Demócratas) sostuvo que “un gobierno de emergencia debe comenzar con la infancia. En junio despachamos Ley de Adopción tras un amplio consenso. Una ley que permitirá reducir plazos, procurando la vinculación familiar, bajo el principio del interés superior del niño. No se entiende retiro del reglamento”, relevó.

La ley

Fue en octubre de 2013 -en la administración del Presidente Sebastián Piñera- cuando se ingresó el proyecto de Reforma Integral al Sistema de Adopción en Chile al Congreso.

El texto, que ha pasado más de 12 años en el Parlamento, plantea, entre otras medidas, que en el proceso de adopción los niños tienen derecho a ser oídos, a una representación jurídica, a la identidad, a la búsqueda de orígenes, junto con el derecho a vivir en familia.

Asimismo, contiene principios y garantías de los menores; los procedimientos de adopción, tanto nacional como internacional; la conservación de su información y búsqueda de orígenes; las prohibiciones y delitos que conlleva el proceso.

Asimismo, acota los plazos de las intervenciones previas a la adopción, para reducir el tiempo que demora este proceso.

También incorpora en la legislación la adopción niños extranjeros por familias chilenas, además de disponer el derecho de los NNA a vivir y desarrollarse en el seno de una familia, cualquiera sea su composición. De esta manera, se privilegia la evaluación de la familia o adoptantes, sin prelación.

Además permite, solo en casos excepcionales, que una familia de acogida pueda solicitar la adopción de un menor a su cargo.