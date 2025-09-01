SUSCRÍBETE
Kast vuelve a pedir prescindencia al Ejecutivo y evita polemizar por dichos de esposo de Matthei

“Nosotros estamos tan focalizados en nuestras propuestas que no tenemos tiempo para debatir”, dijo el abanderado de republicanos sobre la arremetida del economista Jorge Desormeaux, esposo de Matthei.

Helen MoraPor 
Helen Mora
Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Tras reunirse con un grupo de pequeños agricultores, colectiveros y otros gremios en Paine, el candidato presidencial de republicanos y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, brindó un punto de prensa.

El abanderado comenzó su vocería invitando -una vez más- a su contendora del PC, Jeannette Jara, a participar de los debates: “No es difícil estar en terreno y en los debates. Por lo tanto, volvemos a hacerle la invitación a la candidata de la continuidad, a Jeannette Jara, a que debatamos. Que ella nos diga dónde”.

Dicho eso, abordó la reacción del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, al requerimiento que parlamentarios del Partido Social Cristiano (PSC) presentaron esta mañana en Contraloría sobre un eventual “intervencionismo electoral y falta de prescindencia” de algunos ministros del gobierno.

“Qué absurdo”, dijo el titular de Interior y descartó faltas a la prescindencia en el Ejecutivo.

Al respecto, Kast sostuvo: “Le pedimos al gobierno que gobierne, que tenga la prescindencia necesaria para que todos los que vamos a participar de este desafío electoral tengamos la certeza de que ellos no van a intervenir en las campañas. Esa certeza la puede dar el ente contralor”.

“Hay un dicho popular que dice que ‘el que nada hace, nada teme’, por lo tanto, el ministro del Interior debería ser el primero en agradecer a los diputados socialcristianos en que concurran a Contraloría, porque si no ha cometido ninguna falta, bueno, se va a ratificar que él está haciendo bien su trabajo”, añadió.

“Sino, esto va a ser una advertencia, y se le dirá que no puede instrumentalizar las conferencias de prensa, que no puede opinar de lo que es un programa u otro”, señaló.

Finalmente, lanzó: “Yo pediría que el ministro del Interior acompañe al ministro de Seguridad y entren a las distintas cárceles. Entren a la celda y nos demuestren que tienen el control de las cárceles. A ellos enfréntense, no a nosotros”.

Paz social

En el mismo espacio, el abanderado presidencial abordó los dichos de Jorge Desormeaux, economista y esposo de la candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, en entrevista con La Tercera.

En concreto, el economista señaló que “Vamos a tener menos paz social en un eventual gobierno de (José Antonio) Kast que en un gobierno de Evelyn Matthei. Es el enemigo ideal para la gente de extrema izquierda”.

Frente a este dardo, Kast sostuvo que “serán los chilenos los que definan quién da estabilidad y gobernabilidad y va a hacer el trabajo necesario para recuperar Chile”.

“Nosotros no vamos a entrar en una disputa de quién hace una presentación mejor que otra (...) yo invitaría a todos aquellos que están pensando en los planes económicos de los distintos candidatos que vean la presentación del CEP, que vean las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo, que vean nuestros planes”, continuó.

Luego, al ser consultado sobre si hace un llamado a la mesura a Chile Vamos dado que el ataque proviene de su mismo sector, Kast dijo: “Nosotros estamos tan focalizados en nuestras propuestas que no tenemos tiempo para debatir”.

Con todo, para abordar el mismo punto, el timonel de republicanos, Arturo Squella, tomó la palabra y señaló: “Evidentemente que no queremos polemizar con las otras candidaturas, menos con el marido de una de las candidatas, pero me atrevo a hacerle una pregunta a los chilenos. En el evento que la izquierda más dura y violenta saliera a las calles frente a un gobierno de derecha, cualquiera sea, ¿a quién le gustaría a los chilenos que tuviera el sartén por el mango? Yo creo que esa respuesta no es necesaria siquiera que la conteste yo".

“Los chilenos saben quién nos puede dar paz social y la paz social se logra haciendo cumplir la ley, restableciendo el Estado de Derecho, fortaleciendo las instituciones. Ese es el compromiso de la candidatura de José Antonio Kast. Esa es la paz social que todos los chilenos quieren”, cerró el exdiputado.

