Jara y podio antibalas de Kast: “Siempre estoy entre la gente y no le temo”

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), se refirió este viernes a la puesta en escena con la que José Antonio Kast, candidato del Partido Republicano, inició este jueves sus actos de cierre de campaña.

En Viña del Mar, el exdiputado y su equipo decidieron estrenar un podio antibalas, similar al que usó el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su campaña para llegar por segunda vez a la Casa Blanca. Esto, dicen en el equipo del candidato republicano, para reforzar las medidas de seguridad en un espacio abierto, pues el acto se realizó en la Avenida Perú de la Ciudad Jardín.

Consultada al respecto por la nueva medida de seguridad de Kast, la abanderada del oficialismo respondió a La Tercera que “siempre estoy con la gente y no le temo”.

Jara viajó este jueves a Concepción para iniciar sus propios actos de cierre de campaña. Este se realizará durante este viernes en la Plaza de la Independencia. El martes estará en Maipú y el jueves en Viña del Mar.

El tema también lo abordó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quien -Desde la redacción de La Tercera- sostuvo que “las autoridades nunca hemos utilizado ningún tipo de recurso de ese tipo. Ya ni los ministros de Estado y tampoco el Presidente de la República”.

Y agregó: “Ese tipo de protección, yo creo que el candidato es el que tiene que explicar por qué él considera que es necesario ese tipo de protección. Pero lo que le puedo decir es que las autoridades de nuestra República nunca para un discurso, para un acto público, han usado ese tipo de protección en nuestro país. ¿Pero le sorprendió cuando lo vio? ¿Qué dijo? Me sorprendió porque, como le digo, ni el Presidente de la República usa ese tipo de protección”.