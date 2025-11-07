En un podio antibalas y con discurso anti-Boric: Kast inicia actos de cierre de su campaña en Viña del Mar

En un podio antibalas, José Antonio Kast dio su discurso en el inicio de los actos de cierre de su campaña, desde Viña del Mar. Y aunque en los últimos días había dirigido sus dardos a los otros candidatos de derecha, acá volvió a apuntar directamente contra el Presidente, Gabriel Boric.

Una etapa final de su campaña a la que el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano dio el vamos desde la Avenida Perú de la Ciudad Jardín, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, y dando la bienvenida a sus seguidores y los candidatos al parlamento de su bancada, para cerrar su acto con largos minutos enfocados en el Jefe de Estado, en una escalada de críticas y emplazamientos que en un principio no tenían nombre.

“No hay mucho que esperar de él, porque tampoco ha sido capaz de mirar todos los días cuántas casas se han recuperado del incendio que ocurrió aquí, en esta zona”, aseguró en el comienzo de su arremetida, donde estuvieron presentes temas por los que Kast ya había emplazado a Boric anteriormente, como que utilizara una cadena nacional “para agredir cobardemente a solo un candidato” y que además renuncie a sus asignaciones de exmandatario.

“Presidente, yo creo que usted con la dieta de 6 millones líquidos. Puede perfectamente tener y honrar el cargo de expresidente. Aunque no se lo merezca, dejémoselo. Pero renuncie a las asignaciones. Dele esos 10 millones de asignaciones a los chilenos más necesitados”, apuntó.

Caso Monsalve y

El candidato republicano también apuntó contra el Presidente afirmando que él prometió cuidar a las mujeres y “protegió a un abusador”, en referencia a las acusaciones a Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior formalizado por delitos sexuales.

“Esos son, así se comportan”, continuó su alocución. “¿Cuántas personas creyeron que él de verdad iba a proteger a las mujeres? Y votaron por él y hoy día están arrepentidas. Porque cuando tenía que denunciar a un abusador, lo protegió”, aseguró Kast.

Para continuar con mayor ahínco: “Y le prestó La Moneda para que se despidiera. Le prestó los recursos para que viajara y volviera, lo dejó ir al parlamento a defender el presupuesto. Y sólo cuando un medio de comunicación lo publicó, le dijo te tienes que ir. Pero no te preocupes, aprovecha La Moneda y despídete. Inaceptable”.

Jara y desempleo

Pero esto no quedó ahí, ya que también se refirió al apoyo de Boric y su gobierno a la candidatura de Jeannette Jara, aunque sin decir el nombre de la candidata oficialista de manera directa, teniendo como base una crítica al desempleo.

“Alguien que prometió más trabajo ha generado más desempleo que nadie en los últimos 15 años. Y tienen tan poca vergüenza que le han pedido a la persona que estaba a cargo del tema del trabajo que asumiera la continuidad de este gobierno fracasado. Y ese es el legado que nos va a dejar: El desempleo, la inseguridad”, aseguró Kast ante sus seguidores, para luego afirmar que “el actual Presidente no va a dejar ningún legado. Ninguno, por más que se esfuerce”.

“Yo soy José Antonio Kast y voy por ti Gabriel Boric”

En su cierre de campaña de Viña del Mar, Kast también le recordó a Boric sus “amenazas” al expresidente Sebastián Piñera, ya que lo “acusaron constitucionalmente”, como también que él tuvo diferencias con su gobierno, pero siempre estuvo ahí cuando se le requirió. Para luego asegurar que en esa izquierda “son capaces de todo”.

Para luego afirmar que en su gobierno van a transparentar todo: “Así como él amenazó al Presidente Sebastián Piñera, nosotros no lo amenazamos al actual presidente, solo le decimos que vamos a transparentar todo, que nada va a quedar oculto (...) vamos a hacer una auditoría total. De todos los ministerios, de todas las asignaciones que hicieron”.

Y seguir de una manera aún más frontal con su ataque al actual gobierno y el jefe de Estado. “Lo vamos a transparentar todo. Y lo que sí les puedo asegurar es que nunca más va a volver a ser Presidente de Chile”.

“Yo soy José Antonio Kast y voy por ti Gabriel Boric. Yo soy y te miro a los ojos, así como te miré el día que ganaste. El día que te fui a felicitar, el día que te dije que íbamos a apoyar en lo que pudiéramos”, recalcó con ímpetu el candidato republicano.

“Y pensabas en Chile, pero se te olvidó Chile. Entraste a La Moneda y no saliste nunca más. Y te olvidaste de los chilenos y solo te acordaste de tus amigos”, cerró.