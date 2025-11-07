OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Política

    En un podio antibalas y con discurso anti-Boric: Kast inicia actos de cierre de su campaña en Viña del Mar

    En la partida de los eventos con que cerrará su campaña, el candidato presidencial republicano no tuvo tapujos para dirigirse frontalmente al mandatario actual, afirmando que “protegió a un abusador” y que “no va a dejar ningún legado”.

    Por 
    Lya Rosen
    José Antonio Kast

    En un podio antibalas, José Antonio Kast dio su discurso en el inicio de los actos de cierre de su campaña, desde Viña del Mar. Y aunque en los últimos días había dirigido sus dardos a los otros candidatos de derecha, acá volvió a apuntar directamente contra el Presidente, Gabriel Boric.

    Una etapa final de su campaña a la que el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano dio el vamos desde la Avenida Perú de la Ciudad Jardín, acompañado por su esposa, María Pía Adriasola, y dando la bienvenida a sus seguidores y los candidatos al parlamento de su bancada, para cerrar su acto con largos minutos enfocados en el Jefe de Estado, en una escalada de críticas y emplazamientos que en un principio no tenían nombre.

    “No hay mucho que esperar de él, porque tampoco ha sido capaz de mirar todos los días cuántas casas se han recuperado del incendio que ocurrió aquí, en esta zona”, aseguró en el comienzo de su arremetida, donde estuvieron presentes temas por los que Kast ya había emplazado a Boric anteriormente, como que utilizara una cadena nacional “para agredir cobardemente a solo un candidato” y que además renuncie a sus asignaciones de exmandatario.

    “Presidente, yo creo que usted con la dieta de 6 millones líquidos. Puede perfectamente tener y honrar el cargo de expresidente. Aunque no se lo merezca, dejémoselo. Pero renuncie a las asignaciones. Dele esos 10 millones de asignaciones a los chilenos más necesitados”, apuntó.

    Caso Monsalve y

    El candidato republicano también apuntó contra el Presidente afirmando que él prometió cuidar a las mujeres y “protegió a un abusador”, en referencia a las acusaciones a Manuel Monsalve, el exsubsecretario del Interior formalizado por delitos sexuales.

    “Esos son, así se comportan”, continuó su alocución. “¿Cuántas personas creyeron que él de verdad iba a proteger a las mujeres? Y votaron por él y hoy día están arrepentidas. Porque cuando tenía que denunciar a un abusador, lo protegió”, aseguró Kast.

    Para continuar con mayor ahínco: “Y le prestó La Moneda para que se despidiera. Le prestó los recursos para que viajara y volviera, lo dejó ir al parlamento a defender el presupuesto. Y sólo cuando un medio de comunicación lo publicó, le dijo te tienes que ir. Pero no te preocupes, aprovecha La Moneda y despídete. Inaceptable”.

    Jara y desempleo

    Pero esto no quedó ahí, ya que también se refirió al apoyo de Boric y su gobierno a la candidatura de Jeannette Jara, aunque sin decir el nombre de la candidata oficialista de manera directa, teniendo como base una crítica al desempleo.

    “Alguien que prometió más trabajo ha generado más desempleo que nadie en los últimos 15 años. Y tienen tan poca vergüenza que le han pedido a la persona que estaba a cargo del tema del trabajo que asumiera la continuidad de este gobierno fracasado. Y ese es el legado que nos va a dejar: El desempleo, la inseguridad”, aseguró Kast ante sus seguidores, para luego afirmar que “el actual Presidente no va a dejar ningún legado. Ninguno, por más que se esfuerce”.

    “Yo soy José Antonio Kast y voy por ti Gabriel Boric”

    En su cierre de campaña de Viña del Mar, Kast también le recordó a Boric sus “amenazas” al expresidente Sebastián Piñera, ya que lo “acusaron constitucionalmente”, como también que él tuvo diferencias con su gobierno, pero siempre estuvo ahí cuando se le requirió. Para luego asegurar que en esa izquierda “son capaces de todo”.

    Para luego afirmar que en su gobierno van a transparentar todo: “Así como él amenazó al Presidente Sebastián Piñera, nosotros no lo amenazamos al actual presidente, solo le decimos que vamos a transparentar todo, que nada va a quedar oculto (...) vamos a hacer una auditoría total. De todos los ministerios, de todas las asignaciones que hicieron”.

    Y seguir de una manera aún más frontal con su ataque al actual gobierno y el jefe de Estado. “Lo vamos a transparentar todo. Y lo que sí les puedo asegurar es que nunca más va a volver a ser Presidente de Chile”.

    Yo soy José Antonio Kast y voy por ti Gabriel Boric. Yo soy y te miro a los ojos, así como te miré el día que ganaste. El día que te fui a felicitar, el día que te dije que íbamos a apoyar en lo que pudiéramos”, recalcó con ímpetu el candidato republicano.

    “Y pensabas en Chile, pero se te olvidó Chile. Entraste a La Moneda y no saliste nunca más. Y te olvidaste de los chilenos y solo te acordaste de tus amigos”, cerró.

    Más sobre:José Antonio KastCierre CampañaViña el MarGabriel BoricPresidente

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones

    El gobierno de Trump admite ante el Congreso que actualmente carece de justificación legal para atacar Venezuela

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies

    Kaiser endurece el tono contra el oficialismo y compara a Zohran Mamdani con Boric: “Es su versión con esteroides”

    En prisión preventiva queda imputado de asesinar a joven durante fiesta de Halloween en clandestino de Concepción

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Lo más leído

    1.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    2.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    3.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    4.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies
    Chile

    Meteorólogo Jaime Leyton sufre robo en su casa de Puente Alto: delincuentes huyen con joyas y especies

    Kaiser endurece el tono contra el oficialismo y compara a Zohran Mamdani con Boric: “Es su versión con esteroides”

    En un podio antibalas y con discurso anti-Boric: Kast inicia actos de cierre de su campaña en Viña del Mar

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario
    Negocios

    Mercado Pago ya es líder indiscutible en tarjetas de prepago y va a la caza de su único rival en débito bancario

    Presupuesto 2026: Hacienda no convence a parlamentarios opositores en materia de ingresos y ofrece cita con el SII

    Los cuatro proyectos mineros emblemáticos con mayores sobrecostos y demoras

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial
    Tendencias

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase
    El Deportivo

    Argentina gana y Bolivia fue goleada: el Mundial Sub 17 ya tiene clasificados a la siguiente fase

    Manuel Pellegrini aborda su futuro: “No estoy más cerca de Chile ni más lejos del Betis”

    Al Betis de Manuel Pellegrini le alcanza con una ráfaga para vencer al Lyon y encaramarse en la Europa League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones
    Mundo

    Profesora baleada por un alumno de seis años recibe indemnización de US$ 10 millones

    El gobierno de Trump admite ante el Congreso que actualmente carece de justificación legal para atacar Venezuela

    Cristina Kirchner otra vez en el banquillo de los acusados: Se inicia juicio por el caso Cuadernos de las Coimas

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años