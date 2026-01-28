SUSCRÍBETE POR $1100
    Jeannette Jara se suma a arremetida del gobierno y acusa a la UDI de “bloquear” el proyecto de sala cuna universal

    La exministra del Trabajo y excandidata presidencial oficialista criticó que con dicha postura “la mala política ha ganado”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Jeannette Jara, exministra del Trabajo. Foto: KARIN POZO/ATONCHILE. KARIN POZO/ATONCHILE

    “Hoy la mala política ha ganado”. Esa fue la frase que utilizó la exministra del Trabajo y excandidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), para arremeter en contra de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por lo que calificó como un bloqueó al proyecto de sala cuna universal.

    Esto, luego del duro revés que sufrió el Ejecutivo en el Parlamento, debido a que la emblemática iniciativa de la administración del Presidente Gabriel Boric no logró avanzar para lograr ser aprobada previo al receso legislativo de febrero.

    El gobierno puso el peso de la responsabilidad justamente en el gremialismo, al acusar a la colectividad de oposición de dificultar el paso del proyecto a la Comisión de Educación del Senado, y cuya tramitación legislativa ahora solo podrá ser retomada en marzo.

    “La UDI bloquea la ley de sala cuna después de 2 años de tramitación. Nunca estuvimos tan cerca, si solo hubiesen pensado en Chile”, agregó Jara en la publicación en sus redes sociales.

    De esta manera, la extitular del Trabajo se sumó a los duros emplazamientos que hizo La Moneda la tarde de este martes y que amplificó la jornada de este miércoles.

    El actual ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, ayer calificó la decisión de la UDI de "irresponsable de cara al país”.

    La titular de la Mujer, Antonia Orellana, en tanto, lamentó que “que con argucias burocráticas se trabe un debate tan importante para el país”.

    A esos cuestionamientos adhirió esta mañana la vocera de gobierno, Camila Vallejo, que apuntó que el gremialismo tuvo una “actitud irresponsable” al frenar el diálogo para proyecto, además de apuntar contra Kast por entregar una “señal confusa” en esta materia.

