    Política

    José Miguel Insulza (PS) tras victoria de Kast: “No es solamente una derrota electoral, es una derrota política más bien fuerte”

    El senador además señaló que la derrota “tiene que ver, por cierto, con cosas del gobierno, pero también con alguna incomprensión por parte nuestra”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    José Miguel Insulza

    Como una “derrota política fuerte” calificó el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, la victoria de José Antonio Kast sobre Jeannette Jara en las elecciones presidenciales de este domingo.

    En conversación con Radio Pauta, es que Insulza se refirió a los resultados de las elecciones donde se impuso el candidato republicano señalando que “lo primero que hay que decir es que no es solamente una derrota electoral, no es una elección que se perdió, es una derrota política más bien fuerte”.

    De acuerdo a lo que añadió “en realidad no es que se haya ganado o se haya perdido una elección, sino que realmente la elección en el país de una fuerza política que yo llamaría de extrema derecha, creo que ciertamente es algo grave, pero eso para nosotros, para el proyecto nuestro”.

    Respecto a por qué considera que es algo grave, Insulza expresó que “quien ha sido elegido, no es una crítica ni mucho menos, ni siquiera un ataque, es una descripción, ha sido elegido alguien que realmente se identifica más con las fuerzas políticas que gobernaron a Chile en los años desde el 73 en adelante”.

    Insulza además apuntó a un deterioro del sector a partir del año 2017, cuando se tomó distancia del legado de los gobiernos de la Concertación. “Es lo que desarmó completamente nuestra presencia política”.

    Frente al rol del gobierno y si este influyó en la derrota electoral, Insulza señaló que “esto se vio venir, por cierto, o sea, hemos tenido un gobierno durante cuatro años que nunca remontó al 35% de aprobación, nunca”, a la vez que añadió que la derrota es “parte del encandilamiento de no aceptar o no tomar en serio que realmente vamos a perder”.

    “Yo creo que naturalmente cuando se pierde una elección, cuando se produce un cambio, un giro en la conducción del país, el que ha estado conduciendo en esos momentos tiene que reconocer que ha tenido una derrota. Y no inventemos excusas banales, ni mucho menos. Digamos la verdad, nosotros hemos pasado de ser mayoría a ser minoría”, complementó.

    En la ocasión, Insulza además se refirió al futuro del bloque y si esto llevará a una división al interior de la izquierda señalando que “yo creo que realmente las fuerzas que estuvieron ayer van a seguir de alguna manera girando juntos. Eso es claro. No creo que vayamos a terminar en bloques distintos tarde de la noche a la mañana”.

    Finalmente según señaló, la derrota “tiene que ver, por cierto, con cosas del gobierno, pero también con alguna incomprensión por parte nuestra”.

    “Yo creo francamente que efectivamente la derecha ha jugado con mucha sabiduría, con mucha eficacia en los últimos años la carta del anticomunismo. la ‘venezoalización’, todo ese tipo de cosas, han jugado un papel muy fuerte, no cabe ninguna duda. Pero nosotros no supimos contrarrestar eso en lo más mínimo”, mencionó.

