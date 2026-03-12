SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    En el lanzamiento de la cátedra de la UDD en honor al expresidente, el Mandatario reconoció las diferencias que tuvieron en el pasado, pero relevó su aporte a la democracia y al desarrollo. “Mi presencia aquí no es un mero acto protocolar, sino un testimonio profundo de respeto”, recalcó

    Por 
    Josefa Sciammaro
     
    Pedro Rosas

    En su segunda jornada como Presidente, a las 16:15 de la tarde de este jueves José Antonio Kast llegó hasta la Universidad del Desarrollo (UDD), para participar del lanzamiento de la cátedra Presidente Sebastián Piñera.

    Se trata de una iniciativa impulsada en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe que busca relevar los valores promovidos durante la gestión del mandatario fallecido hace dos años en un accidente aéreo en Lago Ranco: como la defensa de la democracia, el manejo de las emergencias y la cooperación internacional, entre otros.

    La presencia de Kast en el encuentro tenía un simbolismo especial, pues sella su acercamiento con el legado del jefe de Estado de quien alguna vez se declaró opositor.

    El mandatario llegó acompañado de la primera dama María Pía Adriasola, y parte de la familia del exmandatario, como su esposa Cecilia Morel, y sus hijos Magdalena y Cristóbal.

    Junto a ellos, también se encontraba la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

    En su alocución, que se extendió por alrededor de 20 minutos, el Jefe de Estado destacó el legado del expresidente y algunos hitos de sus dos mandatos como la reconstrucción tras el terremoto de febrero de 2010, el rescate a los 33 mineros y su gestión por la pandemia del Covid-19.

    En esa línea, aseguró que “si hacemos las cosas bien podemos recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró el presidente Piñera”.

    El Mandatario no escondió que en el pasado sostuvieron varias diferencias políticas con Piñera, sin embargo, aseguró “esas diferencias nunca nos impidieron reconocer algo esencial: que ambos concebimos el servicio público como una forma de compromiso y amor por Chile.

    Mi presencia aquí no es un mero acto protocolar, sino un testimonio profundo de respeto hacia quien siempre puso a Chile por delante de cualquier otro interés”, recalcó el mandatario.

    En ese marco, no dudó en reconocer a algunos de las exautoridades y colaboradores presentes como Jaime Mañalich, Paula Daza y Karla Rubilar.

    También afirmó que “si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá (...) hay que decirlo porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera”.

    Para cerrar, Kast reconoció la instancia y aseguró que “esta será una cátedra, no solamente para la memoria, también será un espacio para el aprendizaje. No hay nada más importante que volver a encontrarse. (…) Aquí con varios, más de los que se imaginan, nos hemos perdonado y nos hemos reencontrado. Con los me falten ya nos encontraremos y nos perdonaremos, porque Chile merece mucho más”.

    “Precisamente ese será el mejor homenaje que le podemos rendir a la memoria de Sebastián Piñera: el encuentro, la esperanza y el progreso para nuestra nación”, finalizó.

    Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Justo antes del arribo del Presidente, llegaron varios ministros del actual gabinete como José García (Segpres), Claudio Alvarado (Interior); Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores) e Iván Poduje (Vivienda).

    También estuvo el ministro de Defensa Fernando Barros, quien destacó la figura del exmandatario Piñera: “Es una persona que inspira (...) dejó lecciones muy valiosas, tanto que justifican una cátedra en su nombre”.

    El expresidente Eduardo Frei también llegó al evento. “Sebastián Piñera fue dos veces Presidente, fuimos compañeros en el Senado en el año 90, estuve con él en giras por Asia, así que tenemos una larga historia de amistad”, recordó. En este mismo sentido, hizo un guiño a su historia familiar, mencionando que “su padre era íntimo amigo de mi padre, hay una historia ahí también”.

    Junto a ellos, también estuvieron presentes algunos excolaboradores de Piñera como Gonzalo Blumel, Andrés Chadwick, Karla Rubilar, Juan José Ossa, Jaime Mañalich y la excandidata presidencial, Evelyn Matthei.

    Asimismo, se destacó la presencia de invitados internacionales como Iván Duque y Juan Guaidó. De hecho, el opositor venezolano ahondó en el rol de la figura de Sebastián Piñera en su país. “Para nosotros es un referente latinoamericano. Él puso foco en la democracia, en la libertad y, precisamente, la cátedra habla de nosotros, de Latinoamérica”, afirmó.

    Más sobre:José Antonio KastSebastián PiñeraEarly AccessCecilia Morel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    Chile y EE.UU. inician conversaciones para un posible acuerdo por minerales críticos y tierras raras

    Lo más leído

    1.
    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    Alianza del PS y el PPD con la derecha genera primer quiebre en la oposición y enreda acuerdo por comisiones en el Senado

    2.
    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    3.
    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    “Su desempeño no ha sido satisfactorio”: ministro Poduje confirma que solicitó renuncia de directora del Serviu del Biobío

    4.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    5.
    Senadores PS entregan carta en Embajada de México por eventual nombramiento de Chahuán (RN) como embajador

    Senadores PS entregan carta en Embajada de México por eventual nombramiento de Chahuán (RN) como embajador

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social
    Chile

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales
    Negocios

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera
    El Deportivo

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”
    Mundo

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta