Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

En su segunda jornada como Presidente, a las 16:15 de la tarde de este jueves José Antonio Kast llegó hasta la Universidad del Desarrollo (UDD), para participar del lanzamiento de la cátedra Presidente Sebastián Piñera.

Se trata de una iniciativa impulsada en alianza con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe que busca relevar los valores promovidos durante la gestión del mandatario fallecido hace dos años en un accidente aéreo en Lago Ranco: como la defensa de la democracia, el manejo de las emergencias y la cooperación internacional, entre otros.

La presencia de Kast en el encuentro tenía un simbolismo especial, pues sella su acercamiento con el legado del jefe de Estado de quien alguna vez se declaró opositor.

El mandatario llegó acompañado de la primera dama María Pía Adriasola, y parte de la familia del exmandatario, como su esposa Cecilia Morel, y sus hijos Magdalena y Cristóbal.

Junto a ellos, también se encontraba la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

En su alocución, que se extendió por alrededor de 20 minutos, el Jefe de Estado destacó el legado del expresidente y algunos hitos de sus dos mandatos como la reconstrucción tras el terremoto de febrero de 2010, el rescate a los 33 mineros y su gestión por la pandemia del Covid-19 .

En esa línea, aseguró que “si hacemos las cosas bien podemos recuperar el desarrollo y el crecimiento que sembró el presidente Piñera”.

El Mandatario no escondió que en el pasado sostuvieron varias diferencias políticas con Piñera, sin embargo, aseguró “ esas diferencias nunca nos impidieron reconocer algo esencial: que ambos concebimos el servicio público como una forma de compromiso y amor por Chile .

“Mi presencia aquí no es un mero acto protocolar, sino un testimonio profundo de respeto hacia quien siempre puso a Chile por delante de cualquier otro interés”, recalcó el mandatario.

En ese marco, no dudó en reconocer a algunos de las exautoridades y colaboradores presentes como Jaime Mañalich, Paula Daza y Karla Rubilar.

También afirmó que “si el presidente Piñera no hubiese tenido ese fatal accidente, eventualmente yo no habría estado acá (...) hay que decirlo porque no hay primera sin segunda, no hay segunda sin tercera”.

Para cerrar, Kast reconoció la instancia y aseguró que “esta será una cátedra, no solamente para la memoria, también será un espacio para el aprendizaje. No hay nada más importante que volver a encontrarse. (…) Aquí con varios, más de los que se imaginan, nos hemos perdonado y nos hemos reencontrado. Con los me falten ya nos encontraremos y nos perdonaremos, porque Chile merece mucho más”.

“Precisamente ese será el mejor homenaje que le podemos rendir a la memoria de Sebastián Piñera: el encuentro, la esperanza y el progreso para nuestra nación”, finalizó.

Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Justo antes del arribo del Presidente, llegaron varios ministros del actual gabinete como José García (Segpres), Claudio Alvarado (Interior); Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores) e Iván Poduje (Vivienda).

También estuvo el ministro de Defensa Fernando Barros, quien destacó la figura del exmandatario Piñera: “Es una persona que inspira (...) dejó lecciones muy valiosas, tanto que justifican una cátedra en su nombre”.

El expresidente Eduardo Frei también llegó al evento. “Sebastián Piñera fue dos veces Presidente, fuimos compañeros en el Senado en el año 90, estuve con él en giras por Asia, así que tenemos una larga historia de amistad”, recordó. En este mismo sentido, hizo un guiño a su historia familiar, mencionando que “su padre era íntimo amigo de mi padre, hay una historia ahí también”.

Junto a ellos, también estuvieron presentes algunos excolaboradores de Piñera como Gonzalo Blumel, Andrés Chadwick, Karla Rubilar, Juan José Ossa, Jaime Mañalich y la excandidata presidencial, Evelyn Matthei.

Asimismo, se destacó la presencia de invitados internacionales como Iván Duque y Juan Guaidó. De hecho, el opositor venezolano ahondó en el rol de la figura de Sebastián Piñera en su país. “Para nosotros es un referente latinoamericano. Él puso foco en la democracia, en la libertad y, precisamente, la cátedra habla de nosotros, de Latinoamérica”, afirmó.