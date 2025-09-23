Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

El candidato presidencial de republicanos y los socialcristianos, José Antonio Kast, se sumó al debate sobre la regularización de inmigrantes para el trabajo en el sector agrícola.

Como era de esperar, el abanderado se opuso tajantemente a esta idea, que el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, planteó esta mañana.

En concreto, Walker defendió en una entrevista radial que “no tenemos la fuerza laboral agrícola nacional para realizar todas esas labores que demanda la agricultura”, y que por eso, está la necesidad de regularizar a extranjeros.

Frente a esto, Kast sostuvo: “Entendemos la preocupación de los agricultores, necesitan trabajadores y el sistema de visas laborales y temporales es algo que hay que revisar y mejorar, pero la solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales ”.

“Chile no resiste más improvisaciones en materia migratoria, ni empadronamientos ni regularizaciones masivas”, afirmó el republicano.

“Tenemos barrios tomados, servicios de salud colapsados, delincuencia disparada y un Estado incapaz de hacerse cargo. A Chile se entra por la puerta, de manera legal, no por la ventana”, zanjó Kast.