La Moneda fustiga a candidata Matthei por intentar abrir debate sobre pena de muerte

Las declaraciones de Evelyn Matthei, candidata presidencial de la UDI y RN, para reabrir el debate sobre la pena de muerte no fueron bien recibidas en La Moneda.

La propuesta de la abanderada de la derecha se produjo tras el homicidio de un matrimonio en Graneros -la madrugada de este miércoles-, lo que motivó su traslado a la Región de O’Higgins para sostener una reunión con alcaldes de la zona en materia de seguridad.

En un punto de prensa posterior a la cita con los jefes comunales, la exalcaldesa de Providencia se pronunció respecto a una postura que ha mantenido desde que era senadora, cuando votó en contra -en 2001- de la derogación de la pena de muerte.

“Yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar, pero uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”, planteó desde Rancagua.

La réplica desde el gobierno se produjo la mañana de este jueves, en voz de la secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, en una vocería tras encabezar el lanzamiento del proyecto Fondo de Investigación para Universidades (FIU) adjudicado por la UTEM.

17/02/2025 - VOCERIA AISEN ETCHEVERRY - Mario Tellez / La Tercera

“Nuevamente entramos en los espacios de la confusión. La candidata aparece promoviendo la pena de muerte, una discusión que se cerró hace ya muchos años, donde el propio expresidente (Sebastián) Piñera, que es representante fundamental de su sector, estuvo en contra de la pena de muerte y trabajó porque ésta se aboliera, donde existen compromisos internacionales adquiridos por Chile en esta materia, donde además, y esta fue una discusión que se dio en ese entonces, la evidencia demuestra que no es efectiva para el combate del crimen”, respondió ante la consulta de la prensa.

En esa misma línea, la secretaria de Estado sostuvo que pese a esto, “la candidata Matthei levanta de nuevo una discusión que parece estar más que zanjada. Tanto es así que el propio candidato (José Antonio) Kast salió hoy día a rebatirla diciendo que esto no era una herramienta pertinente”.

“Entonces, francamente, el llamado que hacemos es que en esta materia, que es tan sensible, paremos con las improvisaciones y tengamos una discusión seria en una materia que es de relevancia para los chilenos y las chilenas”, remarcó notoriamente molesta.

Etcheverry, además, apuntó que “ayer algunos promovían que saliéramos los ciudadanos armados, con videos que uno francamente se hace la pregunta de qué esperan mostrarle a los niños, niñas y a los jóvenes, qué ejemplo quieren dar. Donde la candidata Matthei no se pronuncia respecto de su posición en esa materia, que es una materia urgente hoy día, donde el gobierno está trabajando, hemos destruido 67.000 armas”.

“Vemos descoordinación, vemos desorden y vemos una falta de discusión concreta en una materia que es prioridad para los chilenos y chilenas”, enfatizó.