Las conversaciones de Jara y su equipo para ajustar el relato económico que sigue tensionando al oficialismo

“Lo fundamental es el objetivo, no el número. El número no es lo relevante”.

Así de directo volvió a ser el jefe del equipo económico de Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, para cerrar, una vez más, la puerta a la posibilidad de subir el salario mínimo a $750 mil en la eventual administración de la exministra del Trabajo.

Se trata de la medida más emblemática de Jara, por lo que dentro del Partido Comunista los dichos del economista generaron inquietud, sobre todo porque es una posición que ha defendido durante estos días.

El domingo, en entrevista con La Tercera, el mismo Escobar fue más duro: “Para los economistas que ahora integramos el equipo, ese número de $750 mil no es un compromiso”.

Esa misma idea ha refrendado Jara, de cara a la primera vuelta, quien ha conversado en esos términos con su equipo económico. Este grupo, además de Escobar, también está integrado por Sebastián García, Osvaldo Rosales, Nicolás Bohme y Andrea Bentancor.

Esto, según transmiten desde esta última instancia, no como un rechazo total a la idea de un “salario vital”, concepto usado por la campaña de Jara, sino que apuntando a no seguir comprometiendo un monto que, desde la mirada de los mismos especialistas, es casi imposible de alcanzar en los próximos cuatro años.

Por lo mismo, dentro del comando han llegado al consenso de, por ahora, no fijar un monto específico, sino que instalar el concepto de “salario vital”.

“El tema del salario vital tiene que ver con cómo logramos mejorar la calidad de vida de la gente. Si ese número es ‘X’ o ‘Y’, habrá que ver de qué manera podemos avanzar hacia ese objetivo”, dijo también Escobar durante este martes.

Ese tema también lo ha conversado con Jara en el marco de los diálogos que ambos sostienen a diario desde que ella lo nominó como encargado económico de su equipo.

“La gente en Chile gana poco, el 70% está bajo los $800 mil, el promedio está en $1 millón. Entonces si queremos cerrar los ojos a la realidad, no creo que sea buena idea ni buena inversión. Lo que vamos a hacer nosotros es avanzar evidentemente a una forma que permita que las familias puedan vivir”, dijo, en tanto, Jara durante la jornada.

Previamente, la misma abanderada ha estado condicionando la conformación de un “salario vital” al crecimiento económico del país.

Dentro de Londres 76, lo que transmiten es que el retroceso programático de Jara, de la mano de Escobar, obedece a la apuesta por ajustar el relato y enviar fuertes señales a los mercados y grupos económicos. Se trata, a la vez, de una de las principales preocupaciones del Socialismo Democrático.

En esta misma línea, hay consenso en el comando de Jara de que el programa presentado para las primarias, de solo siete páginas y construido por Fernando Carmona (PC), es algo del pasado.

Prueba de aquello es que, en el foro organizado por Clapes UC, Jara dijo que llegó a sentirse “incómoda” con la propuesta particular de ese programa, respecto de centrar el crecimiento económico del país en la demanda interna.

“La parte que se refiere a la demanda interna (no me gustó), porque el debate que se dio en la generación del programa no se expresó bien en ese programa. Chile es una economía abierta, esa es una realidad”, dijo la exministra del Trabajo.

Luego, la candidata presidencial del oficialismo agregó: “(Por eso) quien la formuló ya no forma parte de este comando”, en referencia a Fernando Carmona, el único caído de su equipo original.

Las discusiones por las propuestas económicas del programa de Jara abrieron un profundo debate en el oficialismo, donde el Socialismo Democrático y el Frente Amplio han abrazado que se comiencen a dejar de lado ideas del documento original de la candidata, construido por el PC.

Desde este último partido, sin embargo, los sectores más duros han resentido estas concesiones, generando así un tira y afloja dentro del sector.

El mea culpa de Escobar

Luis Eduardo Escobar también fue protagonista de otro debate en el comando de Jara , respecto de si la candidata es o no socialdemócrata.

“Jeannette Jara me dijo que era socialdemócrata y que no creía en la eliminación de las clases sociales ni en la dictadura del proletariado”, sostuvo -el domingo- Escobar.

En ese sentido, este martes hizo un mea culpa. “¿Se equivocó usted al decir eso? Una autocrítica…”, le consultó la prensa durante la jornada. “Sí, tal vez. Creó más ruido de lo que yo esperaba. Usted ponga el calificativo”, respondió.

Previamente, la propia abanderada había advertido que no le gustaba que la “encasillaran” con un sector.