Las dudas sobre el piso sanitario para que se haga el plebiscito

Una gran incógnita es la que se ha instalado en torno a cuáles son los parámetros y condiciones mínimas para la realización del plebiscito del próximo 25 de octubre. Con la amenaza de un eventual rebrote -ante el plan Paso a Paso- y la falta de claridad de cuáles serán las medidas que se adoptarán para ese día, la posibilidad de volver a postergar la consulta nacional ha vuelto a estar sobre la mesa. El problema es que, a diferencia de la primera vez que se pospuso el referéndum, hoy hay menos certezas.

El 19 de marzo pasado, cuando los partidos acordaron unánimemente aplazar la consulta, había al menos una realidad objetiva: que la pandemia se estaba propagando con rapidez y los contagios solo irían al alza para el domingo 26 de abril, fecha en que inicialmente estaba agendado el referéndum constitucional. Sin embargo, las proyecciones hoy parecen menos definitivas.

Si bien esas cifras han ido en descenso durante las últimas semanas e, incluso, este martes se registró la tasa de positividad más baja en 128 días -con un 5,76% a nivel nacional-, aún hay números que inquietan a los realizadores del plebiscito.

Según un informe de Espacio Público, por ejemplo, no hay claridad de que los valores estimados del número de reproducción efectivo (R) -es decir, la velocidad de propagación del virus, índice que “se considera igual o aun más importante que la cifra de contagios”- sea el suficiente para dar por controlada la pandemia en el país.

“Una fuente de preocupación consiste en que el comportamiento del Servel sugiere que aún no asume la responsabilidad que le corresponde para asegurar un plebiscito que invita a participar sin correr riesgos, pese a que posiblemente existan regiones con niveles de contagios altos. El gobierno habría descartado que existan dos días sucesivos para votar, así como la posibilidad de aumentar significativamente los lugares de votación disponibles, dos medidas que facilitarían una votación segura”, advierte el mismo documento.

En el informe, además, se hace un análisis comparado de las elecciones realizadas en otros países, donde no se registra un impacto en los contagios, pero sí en la participación (ver infografía).

¿Pero cuáles son los parámetros a considerar y hasta cuándo se puede evaluar la situación antes de tomar la decisión de realizar o posponer el plebiscito?

Mientras que el Ministerio de Salud declinó comentar en detalle el punto, desde el Consejo Asesor Covid-19, algunos de sus miembros explican que un indicador que no hay que perder de vista es el uso de camas críticas en toda la red de salud, que ha ido a la baja recientemente. Aunque exhibe una mejoría continua, advierten, es un dato que se debe monitorear constantemente y alertar a la menor inflexión: de ocurrir, habría que evaluar volver a dictar cuarentenas y otras medidas que podrían afectar la realización de la consulta.

Según la doctora Catterina Ferreccio, “dar una respuesta no es fácil y no puedo dar una cifra, porque hay que mirar todo el conjunto”. En ese paquete, explicó, están los casos activos, la cantidad de test y la tasa de positividad que arrojan los test y la tasa de transmisión del virus. “Si todos estos parámetros apuntan hacia arriba, ahí habría que ver (...), pero si van a la baja algunos o todos, si además controlas la transmisión, puedes identificar bien, y si además estamos mejorando la trazabilidad, es otra cosa. No es un solo número”, agregó.

Volviendo al 25 de octubre, la duda que persiste es cuándo será, entonces, el último momento en que será posible mirar los indicadores médicos y determinar si entonces corresponde o no revaluar la fecha. En la oposición han apuntado al 24 de septiembre, último día antes de que inicie la emisión de la franja.

La fecha clave del calendario parecen ser las Fiestas Patrias, un mes y una semana antes del plebiscito; el feriado largo, si acusa efectos, se notará un par de semanas después.

“Hemos visto que expertos dicen que están dadas las condiciones (...), pero la decisión se tiene que tomar más cerca del 15 de septiembre, la evolución de la pandemia nadie la conoce”, dijo ayer el ministro del Interior, Víctor Pérez.

Para el senador Guido Girardi, quien ha advertido que sin un 80% de trazabilidad “difícilmente podremos enfrentar un plebiscito seguro”, de todas formas debe haber coherencia entre los elementos que ha tenido a la vista el Ejecutivo para tomar medidas, como la apertura de centros comerciales y la realización del plebiscito.

“Dado que el gobierno decidió desconfinar precozmente, planteando la apertura de los malls y del comercio, con mucho más razón tiene que hacer el plebiscito, porque es mucho más seguro desde el punto de vista del control sanitario”, sostuvo.

El legislador PPD advierte que “hay que tener cuidado con que el sector de la derecha que no quiere plebiscito no esté usando la pandemia para postergarlo o impedirlo. El referéndum se puede hacer de todas maneras (...), y si hay algunos que no quieren hacerlo y saben que si las condiciones sanitarias no son buenas... lo que van a hacer es no trabajar duramente y seriamente para que estas sean las mejores”.

Con todo, en la oposición no hay una posición unánime. De hecho, este martes el presidente del FRVS, Jaime Mulet, aseguró que no está “cerrado a la posibilidad de postergar el plebiscito para evitar situaciones de contagio complejas”.

A su vez, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, subrayó que “si uno puede ir al mall, debería poder ir a votar y asegurarse de los mecanismos para que se lleve a cabo, si no, tengo la impresión de que la percepción de la ciudadanía será que se utiliza mañosamente la pandemia, cuando conviene. Esto es muy grave y problemático. Todas las fuerzas políticas deberían darle una señal a la ciudadanía de que si se toman medidas sanitarias y son las que corresponden, y si se va a hacer el plebiscito se hará con todas las medidas”.

La líder del Colmed, de hecho, está asesorando al Servicio Electoral en torno a materias sanitarias. Hoy, incluso, el organismo convocará a una mesa con organizaciones de la sociedad civil, las que habían solicitado ser escuchadas.