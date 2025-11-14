OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Les pido que conversen con la vecina que tiene dudas”: Jara llama a sus partidarios a sumar votos en medio de proyecciones de su comando bajo el 30%

    Ante miles de sus adherentes en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, la candidata oficialista realizó su última actividad multitudinaria antes de las elecciones del próximo domingo.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Jeannette Jara durante el acto en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Foto: Aton Chile.

    Pasadas las 21.15 horas de este jueves, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, subió al escenario emplazado en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, para dirigirse a los miles de partidarios que se congregaron en el lugar para el último acto de cierre de campaña de la exministra.

    Ahí, fue recibida por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y otras autoridades locales, para luego comenzar una alocución que se extendió por cerca de 20 minutos, y en la cual la carta del Pacto Unidad por Chile comenzó remarcando su origen humilde y su infancia en una población de Conchalí. “Yo no hablo desde arriba, hablo con ustedes, junto a ustedes”, destacó.

    Tras esto, relevó que, en su eventual gobierno, la seguridad será uno de los ejes principales. “No hay candidatura más comprometida que la nuestra con la seguridad: seguridad para combatir el crimen y seguridad para llegar a fin de mes”, indicó.

    Asimismo, prometió que “seremos imnplacables para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción”. Y en la ocasión, aprovechó de lanzar un dardo al candidato del PNL, Johannes Kaiser, quien prometió cárcel efectiva para quien “robe un Súper 8”.

    “Más que perserguir a los que se roben un Súper 8, tenemos que ir por los peces gordos y levantar el secreto bancario”, manifestó Jara.

    Tras esto, aprovechó de llamar a votar por los candidatos de la coalición, al señalar que necesita “un Parlamento para Jara, un Parlameto para Chile, un Parlamento para mejorar nuestra vida”.

    Nuevos guiños al gobierno

    Tal como el miércoles en Talca, la extitular del Trabajo valoró los avances alcanzados durante el gobierno de Gabriel Boric, luego de que candidatos opositores la acusaran de intentar desmarcarse de la actual administración con miras a la elección de este domingo.

    “Yo reconozco el avance que hemos tenido, en el copago cero, en el royalty minero, en las 40 horas, por supuesto en la reforma a las pensiones... Pero también reconozco que nos falta mucho”, sostuvo, tras lo cual insistió en su propuesta de ingreso vital de $750 mil.

    Llamado a sus partidarios

    Cerca del final de su discurso, Jeannette Jara hizo una petición a los miles de partidarios presentes en el acto de la ciudad puerto.

    “Les pido que conversen con la vecina que tiene dudas, que conversen con los colegas que creen que da lo mismo, que conversen con el joven que piensa que su voto no cuenta. Abramos espacios de diálogo donde aún no hemos llegado. Hay mucho en juego, no solo una elección presidencial, sino que dos modelos de país muy distintos”, relevó.

    Esto, mientras desde su comando proyectan alcanzar menos del 30% de los votos en primera vuelta.

    Así, Jara destacó la importancia de ir a votar este domingo. “No pensemos que porque vamos bien, nuestro voto no es necesario. Cada voto cuenta y la opinión de ustedes es muy importante”, sostuvo.

    Cuando la candidata oficialista comenzaba a despedirse, se escucharon gritos de sus adherentes que pedían que se mantuviera en el escenario.

    “¿No me voy?”, preguntó ante la manifestación del público. “Vamos a estar cuatro años más juntos. Tranquilidad”, sostuvo Jara entre aplausos.

    La candidata Jeannette Jara realizó un acto en la Plaza Sotomayor de Valparaíso. Foto: Aton Chile.
    Más sobre:Elecciones 2025Jeannette JaraValparaísocierre de campaña

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Kast vuelve a usar podio antibalas en acto en Concepción y atribuye las críticas a la “izquierda ideológica”

    Gustavo Gatica repudia promesa de Kaiser de indultar a carabineros: “No es justicia, es impunidad”

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    4.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    ¿Cómo se dobla el voto? Esta es la papeleta de las elecciones presidenciales

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    A qué hora abren y cierran las mesas de votación durante las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei
    Chile

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    “Les pido que conversen con la vecina que tiene dudas”: Jara llama a sus partidarios a sumar votos en medio de proyecciones de su comando bajo el 30%

    Kast vuelve a usar podio antibalas en acto en Concepción y atribuye las críticas a la “izquierda ideológica”

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran
    Negocios

    Las fintech critican postergación del sistema de finanzas abiertas, pero bancos y el retail financiero celebran

    Forum proyecta leve alza en venta de vehículos en 2026, debido a bajo crecimiento de la economía y aún altas tasas

    IPSA corta racha de alzas contagiado por caídas en Wall Street, pero dólar baja de $930

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años
    Tendencias

    Quién era Jorge Lorenzo, el actor argentino de la serie “El Marginal” que falleció a los 67 años

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Tomás Barrios logra su séptima victoria consecutiva para meterse entre los ocho mejores de Montevideo
    El Deportivo

    Tomás Barrios logra su séptima victoria consecutiva para meterse entre los ocho mejores de Montevideo

    Christian Garin vence al argentino Alex Barrena para avanzar a cuartos del Challenger de Montevideo y acercarse al top 100

    Francia clasifica al Mundial 2026 con una goleada y Cristiano Ronaldo se hace expulsar en la caída de Portugal

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica
    Finde

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro
    Cultura y entretención

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    Catherine Lacey, escritora: “Los detectives salvajes me parece una locura. Es imposible no amarlo”

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”
    Mundo

    EE.UU. anuncia “Operación Lanza del Sur” para “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio”

    Las razones de los diputados franceses para suspender la controvertida reforma de pensiones de Macron

    A 40 años de la catástrofe de Armero: una tragedia que marcó la historia de Colombia

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp
    Paula

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?