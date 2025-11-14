“Les pido que conversen con la vecina que tiene dudas”: Jara llama a sus partidarios a sumar votos en medio de proyecciones de su comando bajo el 30%

Pasadas las 21.15 horas de este jueves, la candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, subió al escenario emplazado en la Plaza Sotomayor de Valparaíso, para dirigirse a los miles de partidarios que se congregaron en el lugar para el último acto de cierre de campaña de la exministra.

Ahí, fue recibida por el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y otras autoridades locales, para luego comenzar una alocución que se extendió por cerca de 20 minutos, y en la cual la carta del Pacto Unidad por Chile comenzó remarcando su origen humilde y su infancia en una población de Conchalí. “Yo no hablo desde arriba, hablo con ustedes, junto a ustedes”, destacó.

Tras esto, relevó que, en su eventual gobierno, la seguridad será uno de los ejes principales. “No hay candidatura más comprometida que la nuestra con la seguridad: seguridad para combatir el crimen y seguridad para llegar a fin de mes”, indicó.

Asimismo, prometió que “seremos imnplacables para combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción”. Y en la ocasión, aprovechó de lanzar un dardo al candidato del PNL, Johannes Kaiser, quien prometió cárcel efectiva para quien “robe un Súper 8”.

“Más que perserguir a los que se roben un Súper 8, tenemos que ir por los peces gordos y levantar el secreto bancario” , manifestó Jara.

Tras esto, aprovechó de llamar a votar por los candidatos de la coalición, al señalar que necesita “un Parlamento para Jara, un Parlameto para Chile, un Parlamento para mejorar nuestra vida”.

Nuevos guiños al gobierno

Tal como el miércoles en Talca, la extitular del Trabajo valoró los avances alcanzados durante el gobierno de Gabriel Boric, luego de que candidatos opositores la acusaran de intentar desmarcarse de la actual administración con miras a la elección de este domingo.

“Yo reconozco el avance que hemos tenido, en el copago cero, en el royalty minero, en las 40 horas, por supuesto en la reforma a las pensiones... Pero también reconozco que nos falta mucho”, sostuvo, tras lo cual insistió en su propuesta de ingreso vital de $750 mil.

Llamado a sus partidarios

Cerca del final de su discurso, Jeannette Jara hizo una petición a los miles de partidarios presentes en el acto de la ciudad puerto.

“Les pido que conversen con la vecina que tiene dudas, que conversen con los colegas que creen que da lo mismo, que conversen con el joven que piensa que su voto no cuenta . Abramos espacios de diálogo donde aún no hemos llegado. Hay mucho en juego, no solo una elección presidencial, sino que dos modelos de país muy distintos”, relevó.

Esto, mientras desde su comando proyectan alcanzar menos del 30% de los votos en primera vuelta.

Así, Jara destacó la importancia de ir a votar este domingo. “No pensemos que porque vamos bien, nuestro voto no es necesario. Cada voto cuenta y la opinión de ustedes es muy importante”, sostuvo.

Cuando la candidata oficialista comenzaba a despedirse, se escucharon gritos de sus adherentes que pedían que se mantuviera en el escenario.

“¿No me voy?”, preguntó ante la manifestación del público. “Vamos a estar cuatro años más juntos. Tranquilidad”, sostuvo Jara entre aplausos.