BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ley de Seguridad Municipal: Senado suma test de drogas a alcaldes y proyecto retorna a la Cámara Baja

    La iniciativa, que busca fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito, pasa ahora a su tercer y último trámite constitucional.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    La autora de la moción Yasna Provoste, junto a Alfonso de Urresti y Paulina Nunez durante la sesión del Senado. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

    La Sala del Senado aprobó esta tarde el proyecto de Ley de Seguridad Municipal, iniciativa que ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.

    El proyecto en cuestión, modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

    Y dentro del articulado aprobado esta jornada por la Cámara Alta, se visó, por 26 votos a favor y una abstención, una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC) -que había sido sumada al texto la semana pasada-, la cual estipula la obligatoriedad para que los alcaldes deban someterse a un test de drogas de forma periódica.

    Tras su aprobación, la propia parlamentaria falangista sostuvo que “la ciudadanía debe tener absoluta claridad que las personas que dirigen el municipio no están cooptadas por las redes del narcotráfico y el crimen organizado, por eso valoramos que se haya aprobado nuestra indicación, que busca que la máxima autoridad local también se sume al examen de sustancia ilícitas y también hemos incorporado en la misma indicación la causal de la pérdida del cargo si es que la autoridad sea encontrada consumidor de sustancias peligrosas”, relevó.

    Finalmente, Provoste manifestó su deseo de que el proyecto de Seguridad Municipal sea aprobado a la brevedad en la Cámara Baja.

    El texto

    La indicación de la senadora Provoste busca que los jefes comunales se sometan al menos una vez al año a un examen por consumo de drogas o sustancias ilícitas.

    El texto señala que “el resultado positivo, no justificado en un tratamiento médico debidamente acreditado, constituirá causal de cesación en el cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 60° de la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades”.

    Más sobre:CongresoSenadoleyseguridad municipalYasna Provostealcaldestest de drogas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grupo Bupa activa arbitraje contra Chile en el Ciadi por medidas que afectaron a isapre Cruz Blanca

    Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington

    Decretan prisión preventiva para siete funcionarios de la PDI y un civil investigados por múltiples delitos

    Detienen a extranjero que era intensamente buscado por acosar y amenazar de muerte a una adolescente de 16 años en Osorno

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Presupuesto 2026: Comisión Mixta repone recursos para Seguridad, pase cultural y sitios de memoria

    Lo más leído

    1.
    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    El homenaje más triste para Marcelo Salas en su regreso a la casa de la Lazio

    2.
    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    Pacientes en pasillos, riesgo de desplomes y pabellones como bodegas: las irregularidades detectadas por Contraloría en hospitales Carlos van Buren y Gustavo Fricke

    3.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    4.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    5.
    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Presupuesto: programa de identidad de género y Fundación Salvador Allende quedan sin recursos y 14 ítems pasan a mixta

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    Este extraño síntoma podría ser una señal temprana de Alzheimer, según un reciente estudio

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Este problema para dormir podría estar vinculado con la enfermedad de Parkinson, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    PAES 2025: revisa las fechas, cuándo es el reconocimiento de salas y todo lo que debes saber

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 5 de Stranger Things

    Ley de Seguridad Municipal: Senado suma test de drogas a alcaldes y proyecto retorna a la Cámara Baja
    Chile

    Ley de Seguridad Municipal: Senado suma test de drogas a alcaldes y proyecto retorna a la Cámara Baja

    Decretan prisión preventiva para siete funcionarios de la PDI y un civil investigados por múltiples delitos

    Detienen a extranjero que era intensamente buscado por acosar y amenazar de muerte a una adolescente de 16 años en Osorno

    Grupo Bupa activa arbitraje contra Chile en el Ciadi por medidas que afectaron a isapre Cruz Blanca
    Negocios

    Grupo Bupa activa arbitraje contra Chile en el Ciadi por medidas que afectaron a isapre Cruz Blanca

    Presupuesto 2026: Comisión Mixta repone recursos para Seguridad, pase cultural y sitios de memoria

    Fed advierte que economía de EE.UU. se ha mantenido plana desde mediados de octubre

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía
    Tendencias

    Honor Magic V5, análisis: el plegable más delgado redefine la autonomía

    ¿Vas a ver el estreno de Stranger Things 5? Este es el resumen de todas las anteriores temporadas

    Cómo fue el paso de Ibai Llanos en Chile: todo lo que hizo y comió en su recorrido

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Concepción recibe a Copiapó por las semifinales de la Liguilla de la Primera B

    San Marcos saca una ventaja mínima ante Cobreloa en Arica en la primera semifinal de la Liguilla de Ascenso

    Champions League: el Arsenal le corta el invicto al Bayern Múnich y el Liverpool no detiene su crisis

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
    Finde

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”
    Cultura y entretención

    Los primeros detalles de la serie de Don Ramón: “Chespirito fue un éxito rotundo”

    Así se creó revelador documental chileno sobre Palestina: “Gaza hizo que el mundo despertara”

    La trama de la salida de la Exseremi de Culturas de Magallanes y las denuncias que superó

    Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington
    Mundo

    Venezuela recibe vuelo con 175 migrantes deportados de EE.UU. en medio de las tensiones con Washington

    Mueren dos agentes de la Guardia Nacional en un tiroteo en las proximidades de la Casa Blanca

    Servicio de inmigración de EE.UU. detiene a mujer con vínculos familiares con la portavoz de la Casa Blanca

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
    Paula

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile