Ley de Seguridad Municipal: Senado suma test de drogas a alcaldes y proyecto retorna a la Cámara Baja

La autora de la moción Yasna Provoste, junto a Alfonso de Urresti y Paulina Nunez durante la sesión del Senado. Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile

La Sala del Senado aprobó esta tarde el proyecto de Ley de Seguridad Municipal, iniciativa que ahora vuelve a la Cámara de Diputados para su tercer trámite constitucional.

El proyecto en cuestión, modifica la ley 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, y otros cuerpos legales, con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito.

Y dentro del articulado aprobado esta jornada por la Cámara Alta, se visó, por 26 votos a favor y una abstención, una indicación de la senadora Yasna Provoste (DC) -que había sido sumada al texto la semana pasada-, la cual estipula la obligatoriedad para que los alcaldes deban someterse a un test de drogas de forma periódica.

Tras su aprobación, la propia parlamentaria falangista sostuvo que “la ciudadanía debe tener absoluta claridad que las personas que dirigen el municipio no están cooptadas por las redes del narcotráfico y el crimen organizado, por eso valoramos que se haya aprobado nuestra indicación, que busca que la máxima autoridad local también se sume al examen de sustancia ilícitas y también hemos incorporado en la misma indicación la causal de la pérdida del cargo si es que la autoridad sea encontrada consumidor de sustancias peligrosas”, relevó.

Finalmente, Provoste manifestó su deseo de que el proyecto de Seguridad Municipal sea aprobado a la brevedad en la Cámara Baja.

El texto

La indicación de la senadora Provoste busca que los jefes comunales se sometan al menos una vez al año a un examen por consumo de drogas o sustancias ilícitas.

El texto señala que “el resultado positivo, no justificado en un tratamiento médico debidamente acreditado, constituirá causal de cesación en el cargo conforme a lo dispuesto en el artículo 60° de la ley número 18.695, orgánica constitucional de municipalidades”.