Magdalena Piñera felicita a Kast por “la enorme responsabilidad de defender la democracia y libertad en segunda vuelta”

En una publicación en X, posterior a la confirmación de Evelyn Matthei de que apoyará a José Antonio Kast en segunda vuelta, Magdalena Piñera Morel manifestó su apoyo al republicano.

“Felicito a José Antonio Kast por la enorme responsabilidad de defender la democracia y libertad en segunda vuelta”, escribió.

Tras esto, la hija del expresidente Sebastián Piñera hizo hincapié en la importancia de la unidad de las derechas ante la elección del 14 de diciembre contra la oficialista Jeannette Jara.

“Como aprendimos de nuestro padre y, lo hemos dicho, la unidad del sector será esencial para responder a la demanda de cambio que Chile ha expresado hoy. Gracias por tanto Evelyn Matthei", cerró.