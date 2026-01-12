SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Martínez y rol opositor del Frente Amplio en gobierno de Kast: “Seremos implacables en temas que nos preocupan”

    La timonel del FA, eso sí, señaló que su colectividad será una oposición dialogante en aquellos "que sean una invitación a mejorar la vida de las personas".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, abordó este lunes la postura que tendrá su colectividad como oposición durante el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, que asume su mandato el próximo 11 de marzo.

    En diálogo con radio Infinita, la dirigente de la tienda del Presidente Gabriel Boric afirmó que desde su sector apuntan a ser una oposición dialogante en materias que vayan en beneficio de la ciudadanía, pero implacables en aquellos temas con los que no comulgan.

    “Nosotros vamos a ser una oposición dialogante en aquellos temas que sean una invitación a mejorar la vida de las personas, obviamente, pero sí vamos a ser implacables en temas que ya desde hoy nos preocupan”, dijo.

    Martínez detalló que aquellas materias que son motivo de preocupación en su colectividad son la educación sexual, la crisis climática y los derechos reproductivos y el respeto a las diversidades sexuales.

    “El que parte de la coalición de José Antonio Kast, que además está todo el tiempo medio en disputa, plantea que la educación sexual en los colegios se tiene que acabar para poder ser parte de eso, y la gran mayoría de los casos de abuso sexual ocurren en las familias, implica un desconocimiento total de la realidad. A mí eso me preocupa, porque creo que hay una parte de esa derecha que tiene posiciones bastante terraplanistas, en las que plantean su discrepancia con la ciencia, con la crisis climática, con los derechos sexuales y reproductivos, con las diversidades sexuales, y creo que esos son límites”, remarcó.

    Otra materia que genera distancia para la presidenta del FA con el próximo gobierno es la postura en relaciones exteriores, sobre todo luego de la operación de Estados Unidos en Venezuela.

    “También con lo que ya se ha mostrado, que ha sido la política internacional, en donde han sido muy serviles con Donald Trump, poniendo en riesgo de alguna forma nuestra soberanía, a mi juicio”, señaló.

    Asimismo, apuntó a la eventual política económica de la administración de Kast. “Con lo que dijo Jorge Quiroz, que al parecer va a ser el ministro de Hacienda, en Icares, diciéndole a los empresarios que va a desregular todo, incluido el tema del suelo, que trajo efectos terribles en esta situación”.

    Más sobre:Constanza MartínezFrente AmplioJosé Antonio KastGabriel BoricGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    “Es peor de lo que se imaginan”: Cómo los iraníes desafían la brutal represión del régimen contra las protestas

    Reportan cientos de muertos en Irán tras oleada de violentas protestas

    Venezuela: liberan a otros 22 presos desde distintos centros penitenciarios

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    Lo más leído

    1.
    Juan Luis Modolell, académico venezolano: “Si la democracia no se logra en Venezuela, la intervención de EE.UU. sería una estafa”

    Juan Luis Modolell, académico venezolano: “Si la democracia no se logra en Venezuela, la intervención de EE.UU. sería una estafa”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    El hábito de sueño poco conocido que podría hacer que duermas mejor, según distintos estudios

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    ¿Es cierto que el vinagre de manzana puede ayudar a combatir problemas para la salud? Esto dice la ciencia

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    Servicios

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 12 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Hasta 36°C: emiten aviso por altas temperaturas en la zona central del país

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”
    Chile

    Timonel de Evópoli y conformación del futuro gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    Comienza venta de entradas para fecha de Pet Shop Boys en Chile: revisa los precios

    Martínez y rol opositor del Frente Amplio en gobierno de Kast: “Seremos implacables en temas que nos preocupan”

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz
    Negocios

    Laurence Golborne cuestiona relato del gobierno sobre las condiciones en que dejan al país y le pone fichas a Quiroz

    El oro salta a máximos históricos tras investigación penal contra presidente de la Fed y tensiones en Irán

    Barómetro de la economía al cierre de 2025: “Termina significativamente mejor que su punto de partida”

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
    Tendencias

    Quiénes son los dos nuevos detenidos por su presunta relación con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

    Cómo EEUU evalúa potenciales acciones contra Irán en medio de las protestas en el país

    Estas son las 5 carreras más demandadas para trabajar en inteligencia artificial en Chile

    “Dejó un buen sabor de boca”: en México resaltan la propuesta de Esteban González al mando de Querétaro
    El Deportivo

    “Dejó un buen sabor de boca”: en México resaltan la propuesta de Esteban González al mando de Querétaro

    Malas noticias para Manuel Pellegrini: la nueva lesión que golpea al Betis del Ingeniero en un momento clave

    La vuelta en U de Turboman: el inestable tránsito de Eduardo Vargas hasta retornar al CDA después de 15 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital
    Cultura y entretención

    Ahora Café Tacvba pide sacar sus canciones de Spotify: la creciente batalla entre los músicos y la plataforma digital

    Una Batalla Tras Otra y Adolescencia festejan en los Globos de Oro 2026

    Globos de Oro 2026: sigue el minuto a minuto de la premiación

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela
    Mundo

    Trump comparte una captura editada de Wikipedia en la que figura como “presidente interino” de Venezuela

    “Es peor de lo que se imaginan”: Cómo los iraníes desafían la brutal represión del régimen contra las protestas

    Venezuela: liberan a otros 22 presos desde distintos centros penitenciarios

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil