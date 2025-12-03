Más cruces, preguntas sin respuestas y “barras bravas”: lo que marcó el penúltimo debate entre Jara y Kast

Santiago, 03 de Diciembre de 2025. Los Candidatos Presidenciales Jose Antonio Kast y Jeannette Jara, participan del Debate Archi 2025 por segunda Vuelta en el Campus Oriente UC Diego Martin /Aton Chile

“No seái barsa (sic)”. Corría casi una hora del penúltimo debate presidencial entre José Antonio Kast y Jeannette Jara cuando la vocera del abanderado del Partido Republicano, Mara Sedini, quien seguía el encuentro desde el público, no dudó en subir la voz después de que la candidata oficialista interrumpiera una intervención de Kast.

“¿Ahora sí o todavía Chavo del 8?”, le preguntó al republicano la exministra del Trabajo.

El cruce no solo desató la reacción de Sedini sino que también de gran parte de los adherentes de Kast, que no dudaron en generar más ruido en el auditorio, a tal nivel que se llegó a escuchar en la transmisión del encuentro.

El episodio fue solamente uno de los protagonizados por las “barras bravas” de los candidatos que llegaron hasta el debate organizado por la Archi, que alcanzó los 4,7 millones de oyentes. Y es que la cita estuvo marcada por varios cruces entre los dos abanderados, y sobre todo las interpelaciones de la abanderada oficialista, momentos en los que el público no dudó en intervenir .

Uno de los principales cruces se dio después de que Jara, quien mantuvo su estrategia de confrontar a Kast, cuestionara al jefe del equipo económico del republicano, Jorge Quiroz. “Estuvo defendiendo las farmacias coludidas, no porque sea una opinión mía, sino que porque la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, así lo señala, ejercieron su poder económico a fin de que la ley no avanzara”, apuntó.

Y añadió: “Cuando (Kast) debate, se muestra como es; por ejemplo, dice ‘yo no ocupo la palabra jodiendo’, pero de lo más bien que tienes en tu equipo a gente que se jode a la gente”.

En ese contexto, Kast -saliéndose de su libreto de evitar ese tipo de confrontaciones- respondió e hizo alusión al caso del exsubsecretario Manuel Monsalve, quien se encuentra imputado por violación y abuso sexual a una subalterna. “Y tú amparaste a un abusador. Tu gobierno entero protegió a un abusador. Tu gobierno entero dejó un millón de desempleadas”, afirmó.

En esa línea, al ser consultado por Quiroz, no dudó en defenderlo y recalcó que “está acá presente y me siento orgulloso (...) Fue sancionado, cumplió. Nunca fue condenado”.

“No solo te basta atribuirme a mí hechos de personas que no tienen nada que ver conmigo (…) No me permites hablar. ¿No te parece una manera extraña de relacionarte con las mujeres?”, le cuestionó Jara.

Otro de los principales enfrentamientos se dio por el proyecto de sala cuna universal. Tras ser consultados por los derechos reproductivos de las mujeres, Kast afirmó que en su gobierno buscaría ampliar el sistema de sala cuna, cuestionando que el actual gobierno no lo haya sacado adelante.

“Quiero decir que ya presentamos el proyecto de sala cuna. Y lo presenté yo misma, y lo presentamos y hoy día está aprobado en la Comisión Trabajo”, lo interrumpió Jara, mientras Kast respondió que “lo vamos a modificar, a modificar para bien”.

En ese contexto, Jara volvió a cargar en su contra afirmando que “el proyecto se acaba de modificar, por eso se acaba de aprobar”. “Tú estuviste 16 años en el Congreso y no sacaste ninguna ley relevante”, agregó.

La tensión en las gradas

En este contexto, fueron varios los episodios en que los distintos adherentes se hicieron sentir en el auditorio. Esto debido a que, a diferencia del foro anterior que transmitió radio Cooperativa, en esta ocasión cada candidato pudo -por primera vez- llevar mucho más público.

Jara, por ejemplo, llegó acompañada por figuras de su equipo, como su principal estratega, el senador Daniel Núñez (PC); su jefa de comunicaciones, Susana González (PC); uno de sus consejeros, Ricardo Solari (PS); la líder del grupo territorial, Nicole Cardoch (PS), y otros miembros de su comando como Osvaldo Rosales (PPD), Nicolás Bohme (PC), Carlos Ominami (PS), Gael Yeomans (FA), Ignacio Achurra (FA), Ana María Gazmuri (AH), Tomás Hirsch (AH) y Alejandra Krauss (DC).

Además, también la acompañaron los alcaldes Tomás Vodanovic (Maipú) y Karina Delfino (Quinta Normal), así como la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD).

Por el lado de Kast, en cambio, el republicano llegó junto a su principal asesor, Cristián Valenzuela; el timonel de su partido, Arturo Squella; el exabanderado Johannes Kaiser; su vocera, Mara Sedini; la timonel del PSC, Sara Concha; el exalcalde de La Florida Rodolfo Carter y la cabeza de su equipo económico, Jorge Quiroz.

También estuvieron figuras como Sebastián Figueroa, Ruth Hurtado, Javier Macaya, Carlos Maldonado, Eduardo Cretton, Juan Manuel Santa Cruz y Andrea Balladares.

Fueron tantos los invitados que algunos debieron quedarse de pie en las escaleras del anfiteatro donde se realizó el debate, como el exconsejero constitucional Sebastián Figueroa. Arturo Squella, de hecho, debió sentarse unos instantes en la escalera del lugar.

Lejos de quedar al margen, el público fue protagonista, lo que en ambos comandos consideraron como parte del fervor del momento, más que una estrategia que se haya acordado previamente.

Los que más veces intervinieron fueron los adherentes de Kast, quienes lanzaron pifias a varias de las respuestas de Jara e incluso frases al aire en desacuerdo con lo que expuso la candidata oficialista.

Esto se vio sobre todo cuando comenzó la sesión en que cada uno debió compartir tres minutos para abordar una de las interrogantes de los panelistas presentes. A esas alturas, la barra de Jara también comenzó a pifiar e interrumpir a Kast con fuertes risas a sus respuestas, como lo hicieron en un momento Ana María Gazmuri y Alejandra Krauss, y otros personeros del comando que llegaron a gritar “mentira” cuando el republicano contestó sobre su propuesta de expulsar a los migrantes del país.

Por el lado de Kast, los más “revoltosos” fueron un trío que se sentó a mano derecha del escenario, en la tercera fila, que conformaron Sedini, Johannes Kaiser y Ruth Hurtado. Ellos conversaron en diversos pasajes del debate e incluso aprovecharon de gesticular -Sedini hizo el gesto de “seguir” con su mano- en dirección al candidato, para instarlo a continuar su ofensiva y no dejar que Jara lo interrumpiera cuando ella pidió la palabra.

Los adherentes de Kast también aprovecharon de gritar “tiempo” cada vez que la exministra se quedaba sin espacio para continuar con sus respuestas y de mostrar su negativa a las contestaciones de Jara, como cuando Hurtado lanzó un cerrado “no” cuando la candidata habló de la cantidad de dinero que debía por multas del TAG.

El momento más álgido, sin embargo, lo protagonizó Johannes Kaiser. Cuando Jara habló del impacto que podría tener el recorte fiscal que propone Kast en la gratuidad de la educación, en medio de su respuesta sobre su posición ante el proyecto de ley para el no pago de multas del TAG, el líder de los libertarios y ahora aliado del republicano lanzó con molestia: “¡¿Qué tiene que ver eso?!”.

Su comentario, desde la tercera fila, se llegó a escuchar en los primeros asientos, desde donde se dio vuelta el senador Daniel Núñez (PC) para responderle, también con molestia: “¡Está respondiendo!”, le contestó el principal estratega de Jara, quien se sentó al lado de Tohá.

Un último momento donde se lanzaron comentarios desde el público contra Jara fue cuando la candidata debió responder si es que ella iba a fusionar o no el Ministerio de la Mujer, instante en el que Sedini comentó que es “su sector” (de la exministra) el responsable de lo que hoy está pasando en dicha materia.

Tras el término del debate también hubo protagonismo de barras, pero externas. Fuera del campus oriente de la UC un grupo de estudiantes esperó a ambos candidatos, con banderas y cánticos.

Si bien el tema llamó la atención de los presentes, no pasó a mayores y no hubo “funas”. Sebastián Figueroa, de hecho, les agradeció la asistencia a los adherentes de Kast, quienes sí se enfrascaron posteriormente en discusiones con algunos medios de comunicación.

El balance republicano

Si bien en el comando republicano afirman que no les sorprendió el tono de Jara -que apuntan fue más confrontacional que en otras ocasiones-, sí reconocen que a ratos logró enredar a Kast, obligándolo a asumir también una postura más conflictiva. Lo que -dicen- se reflejó en sus dichos por Monsalve, como también en otros episodios que le generaron cruces con la abanderada oficialista.

Para algunos al interior del comando, este fue el peor debate de Kast. Y es que, más allá de los cruces con Jara, reconocen que se vio un candidato menos seguro que en otros cara a cara y con poco espacio para profundizar en sus propuestas.

Reflejo de lo anterior -por ejemplo- fue cuando le consultaron por cómo expulsaría a los más de 300 mil inmigrantes ilegales del país. “Sin gastar un peso, ya he invitado a salir a miles de personas. Y no he gastado un peso. Ni el gobierno tiene la cifra exacta. No los voy a echar, los vamos a invitar (…) A las mismas personas que los tienen contratados les vamos a decir que les paguen el pasaje de regreso”, explicó al respecto.

Y agregó: “Hay distintas maneras de invitar a las personas a salir. Alguien va a pagar. Yo no voy a pagar”.

A lo anterior se suma su decisión de no responder con claridad por algunos temas, como por si indultaría o no a Miguel Krassnoff -condenado por crímenes de lesa humanidad- a cambio de información sobre dónde están los detenidos desaparecidos, gasto fiscal y eutanasia.

“Se acabó el tiempo”, dijo Kast, por ejemplo, en el tema de Krassnoff, para argumentar que no respondería.

Sobre eutanasia, en tanto, aunque afirmó que su postura dependería de las consideraciones humanas, de igual forma clarificó que vetaría la ley a modo de sugerencia para el Congreso.

En el sector algunos dicen que hubiese sido recomendable tener postura sobre estas materias, ya que reconocen que es utilizado por el comando de Jara para cuestionarlo.