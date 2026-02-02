SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    La exmandataria aseguró que el hecho de representar a tres países “refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    En el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric anunció la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU). Con la exjefa de Estado presente, Boric confirmó que la postulación es respaldada por Brasil y México.

    En ese escenario, Bachelet dijo sentirse “muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México”.

    “Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa“, sostuvo.

    La exmandataria expuso que el apoyo de los dos países, además de Chile, “refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes".

    “Es también una señal de la importancia que tiene la Organización para América Latina y para el mundo, que pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo”, señaló.

    En su alocución, la expresidenta señaló que “la relevancia” del organismo de casi cien años de antigüedad “reside solo en la historia, que sin duda ha contribuido a salvar vidas (…) sino también en su capacidad constante de renovación para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común".

    “En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados, poniendo a las personas en el centro de su quehacer", señaló.

    Si bien no es una regla, históricamente la Secretaría General de la ONU se va turnando entre regiones. De esa forma, existe un consenso en que, en esta oportunidad, sería el turno de América Latina ocupar el puesto.

    La región ha tenido solo un representando en los 80 años del organismo, se trata del peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ostentó el cargo entre 1982 y 1991.

    La elección de Bachelet no solo sería histórica por la posibilidad de que una chilena ocupe el máximo cargo de la ONU, sino que, además, podría ser la primera mujer en la historia en tener ese puesto.

    Más sobre:Michelle BacheletGabriel BoricONUSecretaría General ONU

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    La desaparición de Pampa Calichera, la histórica sociedad creada en 1986 para que sus trabajadores se convirtieran en accionistas

    Lo más leído

    1.
    Parlamentarios dividen posturas ante anuncio de suspensión del Pase Cultural del futuro ministro Undurraga

    Parlamentarios dividen posturas ante anuncio de suspensión del Pase Cultural del futuro ministro Undurraga

    2.
    Sala cuna: los giros de la nueva teleserie legislativa

    Sala cuna: los giros de la nueva teleserie legislativa

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Perplexity remece la guerra de la IA: firma alianza con Microsoft tras demanda de Amazon

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Qué es la “falacia de la llegada” que nos genera sufrimiento innecesario, según un psicólogo

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 2 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Ñuble: declaran alertas rojas en San Nicolás y Ninhue por incendios forestales

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    Declaran alerta roja en Los Sauces por incendio forestal

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México
    Chile

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Con Brasil y México: Presidente Boric oficializa inscripción de candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

    “Que te asalten cinco cabros chicos con cuchillas...”: actor Osvaldo Silva relata robo que sufrió junto a su esposa Cecilia Cucurella

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas
    Negocios

    Imacec de diciembre sorprende y se ubica por sobre las últimas expectativas

    La desaparición de Pampa Calichera, la histórica sociedad creada en 1986 para que sus trabajadores se convirtieran en accionistas

    Un hombre de confianza para la Casa Blanca

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación
    Tendencias

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Por qué los científicos dicen que el mundo está más cerca del “día del juicio final” que nunca

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”
    El Deportivo

    Vasco da Gama le responde a Jean Meneses: “No aprobamos prácticas que atenten contra la ética y la legalidad”

    El descargo de Raphinha que salpica a Dembélé y Lamine Yamal: “Con la temporada que tuve, debí ganar el Balón de Oro”

    En respuesta a cánticos xenófobos: la celebración de Fornals y Abde en la victoria del Betis de Pellegrini ante Valencia

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia
    Finde

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky
    Cultura y entretención

    Diego Sanzana de Anttonias, dejarlo todo para sonar como un punky

    Premios Grammy: Bad Bunny se convierte en el primer artista en ganar “álbum del año” con un disco completamente en español

    ¿Por qué Bad Bunny podría hacer historia en los Grammys 2026?

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión
    Mundo

    Ex primera dama de Corea del Sur intenta revocar su condena a 20 meses de prisión

    Liberación de presos políticos, cambios en las FF.AA. y ley de hidrocarburos: las medidas de Delcy Rodríguez a un mes de la captura de Maduro

    Andrés de Inglaterra, Sarah Ferguson y Elon Musk: las nuevas revelaciones de los archivos del caso Epstein

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”
    Paula

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas