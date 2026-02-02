“Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

En el Palacio de La Moneda, el Presidente Gabriel Boric anunció la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU). Con la exjefa de Estado presente, Boric confirmó que la postulación es respaldada por Brasil y México.

En ese escenario, Bachelet dijo sentirse “ muy honrada de ser candidata a la Secretaría General no solo de Chile, sino también de Brasil y de México”.

“Agradezco el respaldo a esta candidatura de Estado y asumo la tremenda responsabilidad que significa “, sostuvo.

La exmandataria expuso que el apoyo de los dos países, además de Chile, “refleja un compromiso compartido y renueva la esperanza de que podamos trabajar juntos por objetivos comunes".

“Es también una señal de la importancia que tiene la Organización para América Latina y para el mundo, que pese a las dificultades caracterizadas por un contexto geopolítico desafiante, seguimos apostando por fortalecer las herramientas del multilateralismo, modernizar Naciones Unidas, reconociéndola como el espacio de encuentro, diálogo y búsqueda de soluciones comunes más importantes del mundo”, señaló.

En su alocución, la expresidenta señaló que “la relevancia” del organismo de casi cien años de antigüedad “reside solo en la historia, que sin duda ha contribuido a salvar vidas (…) sino también en su capacidad constante de renovación para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común".

“En un contexto de crisis múltiples, conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas deben renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados, poniendo a las personas en el centro de su quehacer", señaló.

Si bien no es una regla, históricamente la Secretaría General de la ONU se va turnando entre regiones. De esa forma, existe un consenso en que, en esta oportunidad, sería el turno de América Latina ocupar el puesto.

La región ha tenido solo un representando en los 80 años del organismo, se trata del peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ostentó el cargo entre 1982 y 1991.

La elección de Bachelet no solo sería histórica por la posibilidad de que una chilena ocupe el máximo cargo de la ONU, sino que, además, podría ser la primera mujer en la historia en tener ese puesto.