“Mi renuncia no está puesta sobre la mesa”: Jeannette Jara afirma que su militancia en el PC “no está en discusión”

Tras participar en una actividad de Techo Chile, sobre la realidad de los campamentos en el país, la candidata presidencial del Partido Comunista, Jeannette Jara, afirmó que su militancia en la colectividad “no está en discusión”.

Esto, pese a que ayer lunes, la abanderada del PC indicó a Radio Universo que no descartaría renunciar al partido para “combatir” el voto anticomunista.

Al respecto, esta jornada afirmó: “Mi renuncia no está puesta sobre la mesa”.

“Creo que se han sobreinterpretado las palabras. Lo que he dicho siempre es que voy a estar disponible para hacer todos los gestos necesarios para la unidad, pero mi renuncia al Partido Comunista no está puesta sobre la mesa, no es algo que esté en la discusión”, aseveró.

Respecto a los “gestos” que hace referencia, explicó que se refiere a distintas cosas. “Yo creo que es importante que si ganamos la primaria, todos los sectores políticos se sientan incluidos, y eso significa, por ejemplo, la conformación de los comandos, la idea programática, y el apoyo a nuestros candidatos parlamentarios y parlamentarios que tiene que ser transversal”.

En esa línea, manifestó su interés en que el candidato de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, se sume a las primarias del oficialismo.

“A mí me gustaría que esta primaria, y quedando pocas horas para la inscripción, se sumara a Alberto Undurraga. Yo quiero hacer un llamado a la Democracia Cristiana, para construir una mayoría social y política debemos hacerlo desde la centro izquierda”, indicó.

En ese sentido, aseguró que su “espíritu es el mismo” con el que ha trabajado “todos estos años”: “Que es de amplitud y de construcción de acuerdos que han dado resultados concretos”.

“Creo que mi trabajo y mi trayectoria ha demostrado que tenemos la amplitud suficiente para construir un pacto que, por cierto, no solo representa a Acción Humanista, que hoy día nos apoya, o al Partido Comunista, del cual yo pertenezco, sino que a los demás partidos también”, sostuvo.

Con ello, reforzó que su renuncia “no está en discusión”. En esa línea, indicó que en “hipótesis futuras puede pasar cualquier cosa, pero yo no tengo ninguna intención de poner mi renuncia sobre la mesa, en eso quiero ser sumamente clara”.