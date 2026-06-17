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    Política

    Ministro Rabat defiende Registro Nacional de Vándalos y descarta “sesgo de clase”

    El titular de Justicia apuntó que "lo que hace el proyecto de ley es establecer requisitos para optar a un derecho" y que "adicionalmente suspende ciertos derechos mientras se mantiene en el registro”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    El ministro de Justicia, Fernando Rabat. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, una de las principales medidas anunciadas por el Presidente José Antonio Kast en su cuenta pública.

    Las declaraciones del secretario de Estado a la iniciativa, que ingresó este lunes al Parlamento, se producen luego de los cuestionamientos de expertos, que apuntan a posibles inconstitucionalidades.

    Los reparos resultan relevantes, ya que este proyecto, luego de tramitarse en el Congreso, deberá sortear el examen en el Tribunal Constitucional (TC).

    En diálogo con radio Universo, Rabat señaló que “el gobierno del Presidente Kast ha presentado distintas medidas tendientes a enfrentar un problema que hoy existe, que está relacionado con una alta comisión de hechos ilícitos, tanto desde un punto de vista penal, propiamente tal, como hechos ilícitos que no alcanzan a cubrir esa característica penal”, dijo.

    De acuerdo al titular de Justicia, lo que se busca es “enfrentar toda esta situación, desde un punto de vista punitivo, 100% penal, desde un punto de vista administrativo, pero también desde un punto de vista de la prevención”.

    En ese sentido, el ministro señaló que “esto no hay que mirarlo desde una perspectiva, llamémoslo de sesgo de clase, porque no ese es el objeto que ello tiene”.

    Para defender el proyecto de los cuestionamientos, Rabat sostuvo que “hay que mirarlo con una doble perspectiva. Primero, existen delitos. Esos delitos, tienen la pena que le corresponda. Y además, se le pueden aplicar ciertas penas accesorias. Y existen también las llamadas incivilidades, que no son propiamente tal penas, delitos, a los cuales se les va a aplicar una sanción que tiene la característica de suspender ciertos derechos”.

    Y luego agregó: “Acá no se trata de la pérdida de derechos sociales o de la pérdida de derechos que contempla el proyecto de ley, puesto que lo que hace el proyecto de ley es establecer requisitos para optar a un derecho. Por lo tanto, no me está privando de algo que no tengo. Y adicionalmente suspende ciertos derechos mientras se mantiene en el registro”.

    Además, planteó que lo que se pretende entregar es “una herramienta efectiva que contempla una sanción importante para todas estas personas que cometen esos hechos ilícitos”.

    Más sobre:Fernando RabatJusticiaRegistro Nacional de VándalosJosé Antonio KastGobierno

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