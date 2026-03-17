“Miseria política”, “Daño a mi honra”: El tenso inicio legislativo del Senado

Se inició un nuevo periodo legislativo en el Congreso Nacional y lo que rodeó las primeras horas en el Senado fue la tensión. Varios cruces entre los legisladores y duras conversaciones políticas marcaron la jornada.

Así por ejemplo, los diversos comités que componen la Cámara Alta no lograron llegar a un acuerdo para la composición de las comisiones. De esta manera, se decidió realizar votaciones de proyectos para postergar ese debate, ante las diferencias.

Cruce Macaya-Núñez

Pero no fue todo. El senador Javier Macaya (UDI) hizo una intervención para enfrentar declaraciones realizadas por el comunista Daniel Núñez. Este último acusó al legislador gremialista de votar a favor del proyecto de conmutación de penas y no inhabilitarse para favorecer a su padre -Eduardo Macaya- quien está condenado por abuso sexual de menores.

Macaya calificó las acusaciones de Daniel Nuñez como “miseria política” . “No aceptaré que se me impute falta de probidad por hechos ajenos a mi conducta”, sostuvo.

Además, añadió que “su objetivo (de Núñez) fue instalar una sospecha y eso lo retrata de cuerpo entero, porque no es un hecho aislado, es un patrón de su conducta, su manera de actuar ha sido siempre la misma: acusar primero, verificar después; incendiar primero, pensar después; instalar relatos antes que hechos. Es un patrón de conducta”.

“ Yo, a diferencia de usted, no he relativizado asesinatos políticos, no he amparado dictaduras y no he usado causas nobles para encubrir conveniencias ideológicas . Y no voy a aceptar que se me impute falta de probidad por hechos completamente ajenos a mi conducta”, sentenció el extimonel UDI.

Más tarde Núñez escribió en sus redes sociales: “ Senador Macaya intenta eludir su propia responsabilidad atacándome . El problema no soy yo: es él quien votó sin inhabilitarse a favor de PL que manda a peligrosos delincuentes a sus casas. Lo grave es que su padre podría beneficiarse. Sus amenazas no me acallarán. Fue su error”.

Espinoza vs. Bianchi

La tensión en las dependencias del Congreso no se detuvo ahí. El senador Fidel Espinoza (PS) enfrentó los cuestionamientos que hizo en su contra el independiente Karim Bianchi. Este último en una entrevista radial lanzó acusaciones personales contra el socialista acusándolo de presentarse a trabajar con “hálito alcohólico” .

El comité de senadores del Partido Socialista ya había anunciado que llevaría al senador independiente ante la Comisión de Ética del Senado y este martes Espinoza acusó “daño a mi honra”.

Retiro de decretos ambientales

Por otro lado, los socialistas también expresaron su malestar con el gobierno de José Antonio Kast por el retiro de más de 40 decretos ambientales .

“Esta es una situación de alerta porque evidentemente lo que se pone en riesgo no solo es el trabajo que se ha hecho desde las comunidades de avanzar en una consulta indígena de la propia institucionalidad del medio ambiente que tiene nuestro país, sino que incluso de los avances legislativos precisamente en esta materia para poder proteger el medio ambiente”, reclamó la senadora Daniella Cicardini.

En esa misma línea, su par Alfonso de Urresti planteó: “Nosotros entendemos que el gobierno se tome las facultades de poder retirar aquellos decretos del año 2026, del 2025, pero si el Ministerio de Medio Ambiente de Chile está retirando el reglamento que aprueba el Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático (...) podemos dudar de la buena fe respecto de la revisión de los reglamentos de último tiempo respecto de una visión ideológica de entender que el medio ambiente no sirve ”.

Con ello, dio a conocer que citarán a la ministra a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, a la Comisión de Medio Ambiente la próxima semana.