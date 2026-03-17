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    Medio Ambiente retira de tramitación 43 decretos presentados por gobierno de Boric, entre ellos protección a salar Pedernales y pingüino de Humboldt

    También se retiraron los trámites de decretos supremos del Parque Nacional Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas II. El ministerio de Medio Ambiente señaló que está trabajando "de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República".

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    Foto de Andrea Benvenuti

    Fue hace cinco días. El 12 de marzo el Ministerio de Medio Ambiente retiró de la Contraloría General de la República (CGR) 43 trámites de toma de razón de decretos supremos vinculados a distintas iniciativas que datan desde 2023 hasta el presente año.

    En un documento al que Pulso tuvo acceso, el gobierno recién asumido de José Antonio Kast, emprende la retirada de diferentes procesos que la anterior administración de Gabriel Boric presentó con entusiasmo, como el Parque Nacional Mar de Juan Fernández y Nazca Desventuradas II.

    Un trámite corresponde al 2023, tres al 2024, veintiocho al 2025 y once trámites al presente 2026. “Junto con saludar cordialmente, por el presente oficio vengo en retirar del trámite de toma de razón los decretos supremos del Ministerio del Medio Ambiente que se indican”, se lee en el documento firmado por el subsecretario de Medio Ambiente, José Vial Barros.

    Entre los procesos retirados también se encuentra la declaración del monumento natural de la especie pingüino de Humboldt, la Reserva Nacional Salar de Pedernales, y la iniciativa que buscaba establecer la norma de emisión para centrales termoeléctricas.

    Visión del Gobierno

    El Ministerio de Medio Ambiente explicó que este tipo de procedimientos son habituales. “Con el objetivo de asegurar que los instrumentos emanados desde el Ministerio del Medio Ambiente respondan a los estándares técnicos y normativos vigentes, hemos iniciado el proceso de revisión de los decretos aún en trámite ante la Contraloría General de la República”, apuntó.

    La administración señaló que “esta es una práctica habitual al inicio de una nueva gestión, y es consistente con lo realizado en administraciones anteriores. A su vez, este trabajo se desarrolla en el marco del plan de auditoría interna del Gobierno del Presidente Kast, el que exige una revisión minuciosa y exhaustiva de todos los decretos y reglamentos pendientes”.

    La cartera ministerial agregó que el gobierno de Boric ingresó 21 decretos a tramitación los primeros días de marzo. Trece de ellos el 10 de marzo. “Es decir, el último día de su gestión”, dijo.

    “El Ministerio está trabajando de manera prioritaria en la minuciosa revisión de los decretos supremos; para ingresarlos a la brevedad al trámite correspondiente ante la Contraloría General de la República. Mantendremos informados a los actores relevantes y a la ciudadanía sobre los avances de este proceso, en línea con nuestro compromiso con la transparencia, la probidad y la buena administración”, concluyó la autoridad.

    Más sobre:Medio AmbienteContraloríaToma de razón

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