Nuevo round entre exministras previo a primarias: Jara critica “actitud autocomplaciente” de Tohá en seguridad

A 11 días de las elecciones primarias del oficialismo, las candidatas Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Jeannette Jara (PC y AH) tuvieron un nuevo round.

En el debate organizado por radio Cooperativa, las exministras tuvieron un desencuentro cuando se habló de seguridad portuaria.

Al ser consultada sobre qué hacer con la seguridad en los puertos, Jara señaló que “hay varios elementos que uno debiera pensar en cómo fortalecer lo que se está produciendo y que muchas veces tiene que ver con ingresos de carga que no está siendo controlada. En el norte de nuestro país, tenemos un 4% de control efectivo de la carga que viene por transporte de camiones y que muchas de ellas vienen cruzando transfronterizas y también de puertos”.

“¿Y entonces qué hacemos? Déjeme decirle una cosa previa. El estándar OCDE es de un 8%. Si nosotros estamos en el 4% estamos pensando que el 96% de la carga que entra por el norte de Chile no tiene ningún tipo de vigilancia. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las capacidades aduaneras. Efectivamente, los planes de cumplimiento tributario que se aprobaron vienen facultades, pero el tema es que ahora yo creo que tenemos que tomar razón de que estos temas tienen que ser prioritarios", continuó.

Minutos más tarde, Tohá tomó la palabra y le respondió a su contendora comunista. “Yo creo que hay que hablar de los puertos, pero aquí somos un conjunto de candidatos que estamos en una alianza que está gobernando, y a mí me impresiona cuando veo a Jeannette, que era ministra igual que yo, que habla del tema de los puertos como si viniéramos llegando de Marte”.

“Cuando el actual gobierno llegó, lo que teníamos en los puertos y en las fronteras en Chile era el descampado total. En todo Chile había solo dos escáner. En la frontera no había ningún resguardo. No es que había poco, malo, no había ninguno, cero. Los pasos fronterizos no tenían inversiones hacía años. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo?Hoy día tenemos siete escáner de alta gama que tienen inteligencia artificial, que ha sido un enorme esfuerzo de compra del actual gobierno", siguió Tohá.

Luego, lanzó: “Entonces, no nos podemos sentar en esta mesa sin hacernos cargo del esfuerzo enorme que se ha hecho para superar estos déficits”.

Ante esta alusión directa, Jara contestó: “Yo valoro lo que se ha hecho, el tema es que estamos pensando en lo que tenemos que gobernar para el futuro, pero me preocupa el tono autocomplaciente . La verdad es que encuentro que si aquí estuviera todo tan perfecto, no estaríamos teniendo esta conversación, y lo más complejo es que la población no estaría en la situación en la que se siente, con los datos que hay y con la situación en la que estamos. Yo me pregunto, ¿el escáner de Colchane está funcionando? Sería bueno saberlo. O sea, tenemos dificultades en el país y no reconocerlas, es cerrar los ojos a un tema en el que la derecha lleva bastante avanzado".

En esa línea, añadió: “Si uno piensa en una candidatura a la Presidencia, está pensando para el futuro. Yo no vengo aquí a legitimar lo que hice como ministra del Trabajo, porque eso ya la ciudadanía lo va a ponderar en su propia evaluación. Lo que vengo es a proponer planes para el futuro de las materias para el país”.

Tohá no guardó silencio y replicó: " Esto de calificar de autocomplaciente la pega que se hizo no me parece aceptable".

“Es que no es la pega. Es tu actitud, Carolina”, remató Jara.

Finalmente, la exministra del Interior cerró el tema señalando que “no es una actitud autocomplaciente, es una actitud responsable. Uno habla de la política como un proceso en que se va construyendo, como un proceso en que se habla a partir de la evidencia de la pega que uno ha ido haciendo, porque uno cuando es gobierno tiene que ser también, hacerse cargo de lo que ha hecho”.