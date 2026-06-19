Obama, Macron, Lula, Rajoy y más: libro perfila al expresidente Piñera a través de 50 voces globales

“Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales”. Así se titula el libro que Ediciones UC está pronto a lanzar y en el que figuras de la talla de Barack Obama, Emmanuel Macron, Lula da Silva y Mariano Rajoy perfilan al fallecido expresidente chileno.

El texto también cuenta con escritos de Iván Duque, María Corina Machado, David Cameron, José “Pepe” Mujica, Mauricio Macri y más.

Así, por las páginas no solo desfilan personajes internacionales ligados a la derecha que representaba el otrora dos veces jefe de Estado, sino que además es recordado por la pluma de insignes de la izquierda y el progresismo.

Mujica, fallecido a los 89 años el 13 de mayo de 2025, que gobernó Uruguay entre 2010 y 2015, lo recordó como un amigo: “Recuerdo que Piñera puso un avión para traernos las primeras vacunas de China a Uruguay. Siempre se lo tendremos que agradecer. Son gestos que van más allá de las ideas. Para mí, francamente, es un verdadero honor poder recordar a ese presidente amigo con el que teniendo diferencias políticas tuvimos una profunda relación, una profunda admiración".

Desde otra vereda política, Machado, fundadora y coordinadora nacional del movimiento político Vente Venezuela, opositor a Nicolás Maduro, dijo: “Su legado político es enorme; lo que el presidente Piñera hizo por Chile, por Venezuela y por la democracia liberal en Iberoamérica está muy lejos de lo que la mayoría de las personas podrán hacer jamás. Por otro lado, nada nos hace extrañar más a un gran ser humano que el recuerdo personal de sus virtudes más sencillas”.

En muchos casos, el detonante que da paso al relato es el deceso de Piñera, ocurrido el 6 de febrero de 2024 en Lago Ranco, en un desafortunado accidente en helicóptero.

“Sebastián Piñera Echenique en 50 voces globales” nació de la idea y la gestión de Magdalena Piñera Morel, la mayor de los hijos del expresidente, que de manera natural asumió el rol de guardiana del legado de su padre.

Un proyecto que le tomó un año, entre conseguir los contactos, solicitar los textos a cada signatario y luego, lo más complejo, reunirlos todos para dar forma al libro.

Ya con todos los relatos en su poder, Magdalena tuvo la ayuda de la exministra de la Mujer, Isabel Plá, en el proceso de edición, que después complementó Ediciones UC.

La mayor de los Piñera Morel, al final del libro, escribe en una carta de agradecimiento a quienes participaron con sus miradas sobre el exmandatario: “Esas voces han reflejado en estas páginas no solo su trayectoria pública, sino también la huella personal que dejó en quienes lo conocieron y trabajaron con él en distintas épocas de su vida y en muchos rincones del mundo. Agradecemos profundamente a cada uno de los cincuenta autores por el tiempo que generosamente dedicaron para sumarse a este esfuerzo y por la lucidez para expresar su punto de vista sobre el legado de un líder a nivel internacional”.

La fecha tentativa para el lanzamiento del libro es el próximo miércoles 12 de agosto, en un lugar por confirmar.