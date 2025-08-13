SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Oficialismo desoye a Boric y a Jara y se divide en dos listas parlamentarias

Los partidos de Tomás Hirsch y Jaime Mulet optaron por separarse del resto del oficialismo para asegurar su supervivencia legal, pese a los llamados del Mandatario y la candidata para competir en unidad. En el resto de la alianza confían en que, al tratarse de colectividades chicas, su salida no tendría un gran efecto electoral.

Por 
Cristóbal Fuentes
 
David Tralma
Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Cerca de las 16.00 horas de este martes, el escenario que en el oficialismo temían se concretó.

En una nueva reunión de los negociadores de la lista parlamentaria que intentaban conformar un pacto unitario del sector, la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) notificaron al resto de la alianza de gobierno -y a la Democracia Cristiana (DC)- que ellos optarán por agruparse en otra lista.

La decisión de ambas colectividades -conversada entre sus principales líderes durante este martes- se tomó luego de que la mesa negociadora que comparten los nueve partidos quedara estancada.

Hasta el lunes, la FRVS, liderada por Jaime Mulet, solicitaba 16 cupos de los 183 disponibles a nivel nacional en el caso de la elección de diputados. En tanto, AH, encabezado por Tomás Hirsch, pedía 13, en los distritos 1°, 2°, 5°, 7°, 8°, 11°, 12°, y duplas en el 6°, el 9°, el 15°.

Pese a que, de los nueve partidos sentados en la mesa, estos eran los dos que menos cupos pedían, para el resto del oficialismo sus aspiraciones resultaban un exceso. Esto debido a que tanto la FRVS como AH tienen escasa representación actualmente en el Congreso. Cada uno tiene dos diputados: Jaime Mulet y Hernán Palma, en el caso de la FRVS, y Tomás Hirsch y Ana María Gazmuri, por parte de AH. Los Regionalistas Verdes tienen, además, un senador: Esteban Velásquez.

Los regionalistas verdes y los humanistas consideraban que no podían bajar más sus pretensiones. Si lo hacían, creían, corrían el riesgo de obtener menos de cuatro parlamentarios en la elección de noviembre y ser disueltos legalmente por no alcanzar ese mínimo.

Por lo mismo, durante las últimas semanas ambas colectividades advirtieron a la mesa que, para que las tratativas continuaran, era fundamental competir en igualdad de condiciones y asegurar la supervivencia legal de las colectividades involucradas. Al ver que la conversación no avanzaba como esperaban, la FRVS y AH resolvieron que separarse era lo que les permitiría un mejor resultado.

La decisión que tomaron se opone a lo que explícitamente han solicitado tanto el Presidente Gabriel Boric como la abanderada Jeannette Jara, quienes -en distintas instancias, tanto en público como en privado-han reforzado que es fundamental que el sector compita en unidad en noviembre.

23/08/2022 PRESIDENTE GABRIEL BORIC PARTICIPA DE CEREMONIA DE AVANCES DEL PROYECTO 40 HORAS LABORALES Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

Según adelantó Mulet ayer en un punto de prensa, la intención de las colectividades no es quedarse solas, sino convocar a otros partidos -algunos en formación- y movimientos que quieran competir con ellos, como Transformar Chile, que encabeza el exalcalde Jorge Sharp, quien es precandidato a senador por la FRVS. Además, desde las colectividades no descartan extender la invitación a quienes siguen en la mesa negociadora de la alianza, como la DC y el Partido Liberal.

En la DC, particularmente, hay molestia con el oficialismo debido a que no perciben que el sacrificio que hicieron al respaldar a Jara como candidata -que incluso les valió un llamado de atención de la OCDA- sea retribuido en la negociación. Sin embargo, la expectativa de los falangistas es que ahora, con dos partidos menos en la mesa, el escenario se descomprima y que ellos queden mejor representados. Por ahora, no es opción para la DC bajarse de la mesa.

En el resto del oficialismo, desdramatizan la situación. Según distintas fuentes, al tratarse de partidos pequeños, el efecto electoral de la dispersión no es profundo. Sin embargo, en el Frente Amplio sí hay quienes creen que, al ser colectividades con electorados de izquierda, quienes podrían ser afectados por esta segunda lista serían los candidatos del PC y del partido del Presidente Boric.

“Desdramatizaría la situación básicamente no por bajarle el perfil sino porque creo que hoy día todos seguimos al lado de la candidatura de Jeannette y así lo plantearon muy claramente la Federación y Acción Humanista y además me consta por un trabajo que hemos tenido a lo largo de los años”, dijo ayer Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio.

La decisión, en todo caso, fue costosa para Acción Humanista. El único alcalde que tenían, Joel Olmos, de La Cisterna, decidió poner fin a su militancia al ver que la postura de competir divididos tomaba fuerza en la colectividad.

“A pesar de decir que se estaban haciendo esfuerzos por construir una lista única, se estaban también haciendo esfuerzos muy significativos por construir otra lista, lo que yo creo que es equivocado de forma y de fondo. No se entiende que estemos saliendo en otra lista, en un contexto donde hay una ultraderecha muy fortalecida, que para ser enfrentada requiere la unidad amplia del sector progresista”, justificó el jefe comunal.

24/06/2025 - JOEL OLMOS, ALCALDE DE LA CISTERNA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ
Más sobre:Elecciones 2025PolíticaJeannette JaraJaime MuletTomás Hirsch

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH

Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

Declaran alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

Vodanovic (PS) le baja el perfil a salida de AH y FRVS de pacto electoral: “Las dos listas van a jugar en consonancia”

“Un capricho político”: Carmona (PC) arremete contra alcaldesa Bown tras cambio de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos en San Miguel

Gobierno retira de Contraloría reglamento del Ministerio de Seguridad

Lo más leído

1.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

2.
Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

Hallazgo de joyas en fundo Las Tórtolas abre nueva pista en búsqueda de María Ercira

3.
El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

El tenso cruce entre Kaiser y el PC por proyecto que encarga al SML identificar osamentas de detenidos desaparecidos

4.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5.
El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

El golpe de mesa de Vodanovic contra la jugada de Martínez que dejó sin cupo a Gustavo Gatica

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Tenistas Emma Raducanu pide que expulsen a un niño del estadio en pleno partido

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Pasajeros captan a un niño manejando un microbús: el chofer autorizó al menor

Servicios

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH
Chile

DC reafirma compromiso con lista única parlamentaria pese a quiebre de las negociaciones con FRVS y AH

Del 19 de agosto al 10 de septiembre: Jara anunciará este miércoles su gira nacional tras cambiar estrategia de campaña

Declaran alerta ambiental para este miércoles en la RM: revisa la restricción vehicular

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo
Negocios

Polémica por eliminación del feriado bancario escala al Congreso: senadores presentan proyecto para reponerlo

Las declaraciones de los gerentes de Santander y BancoEstado en juicio por tarifas, y el cruce de los abogados

Kast y Matthei prometen fuerte recorte del gasto público y Jara anticipa los tres ejes de su programa

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial
Tendencias

Cómo identificar un video hecho por Inteligencia Artificial

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing
El Deportivo

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

La UC suspende uno de los eventos previos a la inauguración del Claro Arena

Fernanda Labraña y Antonia Vergara consiguen un triunfal debut en el primer W15 de Santiago

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”
Cultura y entretención

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

Hablan los actores de la precuela de Outlander: “Es una alegría enorme poder formar parte de un universo tan querido”

“Su vocalista actuaba como si estuviera deprimido”: cuando Talking Heads conoció a Dire Straits

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva
Mundo

Trump baja las expectativas a cumbre con Putin en Alaska mientras las fuerzas rusas avanzan en Ucrania y Kiev teme una nueva ofensiva

Ola de calor e incendios forestales dejan muertos y obligan a desalojar a miles de personas en España

Envían a prisión preventiva a la esposa del destituido presidente surcoreano Yoon Suk Yeol por corrupción

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos