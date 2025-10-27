Artés marca su diferencia con Jara y afirma que indultaría a Mauricio Hernández Norambuena y a Héctor Llaitul

En el punto de prensa tras el debate en Canal 13, la noche de este domingo, el candidato presidencial que postula como independiente y dirigente histórico del Partido Comunista Acción Proletaria (PC-AP), Eduardo Artés, afirmó que a diferencia de Jeannette Jara, él concedería el indulto a Mauricio Hernández Norambuena.

El histórico exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), conocido como comandante Ramiro, de 67 años, está cumpliendo dos penas de 15 años por el secuestro de Cristián Edwards y su participación en el homicidio del senador Jaime Guzmán, hechos por los que debe permanecer privado de libertad hasta 2046.

La abanderada del oficialismo y la DC, militante del Partido Comunista, la tienda que dio origen al FPMR, descartó que en un eventual gobierno suyo se le otorgue un indulto al exjefe subversivo.

Artés afirmó que él sí está dispuesto a hacerlo y que también concedería el beneficio a Héctor Llaitul, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), condenado a 23 años de cárcel como autor de delitos de la Ley de Seguridad del Estado, robo de madera y atentado contra la autoridad.

“No solamente a Hernández Norambuena, sino que tomaría medidas concretas. Por ejemplo, con quien está detenido por expresar opiniones, porque no es otra cosa, cuando dijo que había el derecho a la rebelión, que es Héctor Llaitul. Para él también lo indultaría. Porque así empezaríamos un camino de realmente colocar al Pueblo Nación Mapuche en busca de la solución real y no seguir con un conflicto que está solamente dañando a los campesinos y al propio Pueblo Mapuche”, afirmó el candidato.

Artés insistió en sus diferencias con Jara, comentando que respondió respecto a Ramiro que no sería tema de ella.

“¿Y tema de quién es entonces? Si ella supuestamente podría ser Presidenta. O sea, a ese nivel, tú dices, frente a qué estamos. ¿Puedo tener cercanía con una de esas posiciones? Por ningún motivo, porque es más de lo mismo y peor", aseguró.