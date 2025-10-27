Jara se distancia del PC ante propuesta de indultar a Mauricio Hernández Norambuena: “Lo veo bastante difícil”

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara (Partido Comunista), fue consultada durante el debate televisado de Canal 13 sobre si apoyaría el indulto que su colectividad solicita para el exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, quien cumple condena por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

“Como candidata a la Presidencia, todos los partidos opinan distintos temas, no solo mi partido de los nueve que me apoyan en la coalición. Este es un tema que nosotros no hemos tratado pero yo lo veo bastante difícil”, contestó.

La abanderada argumentó que esta negativa a conceder la libertad al denominado “Comandante Ramiro” se debe “principalmente porque mis prioridades no están puestas en estar dando indultos, sino que en solucionar los problemas concretos que viven las personas”.

La exministra del Trabajo, además, al ser consultada sobre si esta negativa sería tratada como otro desencuentro con su partido, sostuvo: “Es bien probable que así sea, pero la verdad es que la responsabilidad que tengo es mucho más amplia que la opinión de un puro partido. Y yo creo que en esto hay que ser bien serios, porque si uno quiere dar gobernabilidad al país y trata de construir una base amplia de partidos, en este caso nueve partidos políticos, que son los que me acompañan en esta tarea, es evidente que tengo que escucharlos a todos, para las decisiones que tomen. Sin duda, la última decisión siempre es mía, en eso también quiero ser clara”.

Respecto del papel que jugaría el PC en su eventual gobierno, Jara mencionó que éste “va a ser el mismo que ha cumplido en distintos gobiernos de coalición en los que ha estado, con destacados ministros en las carteras en las que se han encomendado la tarea a los militantes del PC (...) Va a ser igual que todos los demás partidos, y esto también en el mismo partido se ha discutido de esa forma. Y va a ser el mismo aporte que ha hecho con destacados ministros en distintos periodos, tanto en la Nueva Mayoría como ahora en el gobierno de Gabriel Boric”.