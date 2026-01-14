Presidente Boric confirma que se mantendrá PGU para 13.000 pensionados afectados por error en pago de beneficio

El Presidente Gabriel Boric confirmó este miércoles que se mantendrá el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para los más de 13.000 beneficiarios afectados por un error en la entrega del beneficio

Esto, luego que esta semana se conociera una grave falla administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS), para beneficiarios en todo el país.

El error se produjo, según ha trascendido, bajo el argumento de que habrían permanecido más de 180 días en el extranjero. Sin embargo, los denunciantes aseguran que la información es falsa, acusando que muchos de ellos ni siquiera cuentan con pasaporte o registros de salida del territorio nacional.

En diálogo con radio Futuro, el Mandatario apuntó que “hay un debate ahora respecto de que un número determinado de pensionados no habría recibido la PGU por error, que es algo que está saliendo ahora. Que es básicamente que el 0,4% de pensionados, son cerca de 13.000, no habría recibido la PGU por error, porque la ley establece que quienes hayan pasado más de 180 días fuera de Chile durante determinado periodo de tiempo pierden el derecho, y esos datos son de la PDI”.

“Hay muchas personas alegando que no han pasado 180 días, entonces lo que decidimos como gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se cotejen bien los datos para que puedan tener tranquilidad respecto de eso, de que acá no va a haber ningún tipo de error o irregularidad”, zanjó.

En paralelo, el ISP informó que se realizará una investigación para saber a qué se debió el error y aplicar las sanciones correspondientes.