    Política

    Presidente Boric confirma que se mantendrá PGU para 13.000 pensionados afectados por error en pago de beneficio

    "Lo que decidimos como gobierno es no aplicar esto, que se investigue y se cotejen bien los datos", anunció el Mandatario.

    Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Presidente Gabriel Boric. Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    El Presidente Gabriel Boric confirmó este miércoles que se mantendrá el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) para los más de 13.000 beneficiarios afectados por un error en la entrega del beneficio

    Esto, luego que esta semana se conociera una grave falla administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS), para beneficiarios en todo el país.

    El error se produjo, según ha trascendido, bajo el argumento de que habrían permanecido más de 180 días en el extranjero. Sin embargo, los denunciantes aseguran que la información es falsa, acusando que muchos de ellos ni siquiera cuentan con pasaporte o registros de salida del territorio nacional.

    En diálogo con radio Futuro, el Mandatario apuntó que “hay un debate ahora respecto de que un número determinado de pensionados no habría recibido la PGU por error, que es algo que está saliendo ahora. Que es básicamente que el 0,4% de pensionados, son cerca de 13.000, no habría recibido la PGU por error, porque la ley establece que quienes hayan pasado más de 180 días fuera de Chile durante determinado periodo de tiempo pierden el derecho, y esos datos son de la PDI”.

    “Hay muchas personas alegando que no han pasado 180 días, entonces lo que decidimos como gobierno es no aplicar esto y que se investigue y se cotejen bien los datos para que puedan tener tranquilidad respecto de eso, de que acá no va a haber ningún tipo de error o irregularidad”, zanjó.

    En paralelo, el ISP informó que se realizará una investigación para saber a qué se debió el error y aplicar las sanciones correspondientes.

    Santa Cruz y conformación del gabinete de Kast: “Es muy importante que se pueda ver representada toda la oposición”

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

