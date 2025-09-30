SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Quiénes son los candidatos al Senado por Atacama

Once son las aspirantes para los dos cupos que entrega la circunscripción. Los actuales senadores de la región van a la reelección.

Jorge ArellanoPor 
Jorge Arellano

Son dos los escaños al Senado que entrega la circunscripción perteneciente a la región de Atacama.

Hoy la distribución es un escaño para el oficialismo y otro para la oposición.

Los actuales senadores son Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN). Ambos buscarán la reelección en el distrito.

Candidatos destacados

Los partidos y conglomerados apostaron por cartas importantes para intentar lograr un escaño en la Cámara Alta. Por ejemplo, en la lista Chile Grande y Unido, aparte del senador Prohens, se postula como independiente por Evópoli el exdiputado -quien antes militaba en la UDI- Giovanni Calderón. También la lista la comparte el exdiputado y exgobernador de la provincia de Copiapó, Nicolás Noman (UDI).

En tanto, la otra lista de derecha, Cambio por Chile, también realizó una apuesta fuerte para la región. La actual diputada Sofía Cid, que llegó al Congreso militando por RN, esta vez buscará un escaño en el Senado en representación del Partido Republicano. Además, el bloque también presenta a Ulises Carabantes (Partido Republicano) y Milka del Canto que postula como independiente en cupo del Partido Social Cristiano.

Desde la otra vereda, por la lista Unidad por Chile, la actual senadora democratacristiano Yasna Provoste busca la reelección. Por el bloque, también buscará un cupo en la Cámara Alta, la actual diputada socialista Daniella Ciccardini.

A ellos se suman los candidatos del Partido Igualdad, Arturo Fernández y Marina Cáceres. Además, de Sebastián Carmona del Partido de la Gente.

Todos los candidatos

  • Sofía Cid Versalovic (Partido Republicano), Cambio por Chile
  • Ulises Carabantes Ahumada (Partido Republicano), Cambio por Chile
  • Milka del Canto Urrelo (IND. PSC), Cambio por Chile
  • Arturo Fernández Día (IND. Partido Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Marina Soledad Cáceres Carvajal (Partido Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista y Humanista
  • Yasna Provoste Campillay (PDC), Unidad por Chile
  • Daniella Cicardini (PS), Unidad por Chile
  • Rafael Prohens Espinoza (RN), Chile Grande y Unido
  • Giovanni Calderón Bassi (IND. Evópoli), Chile Grande y Unido
  • Nicolás Noman Garrido (UDI), Chile Grande y Unido
  • Sebastián Vicente Carmona Orquera (PDG), Partido de la Gente
Más sobre:EleccionesParlamentariasParlamentarias 2025AtacamaYasna ProvosteRafael ProhensGiovanni CalderónNicolás NomanSofía CidUlises CarabantesMilka del CantoDaniella CiccardiniArturo FernándezMarina CáceresSebastián Carmona

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa

Alemania dice que la propuesta de Trump para Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

Corea del Norte rechaza una desnuclearización y dice que sería entregar “la soberanía” y “su derecho a existir”

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Lo más leído

1.
Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

Cyber Monday: cuándo y a qué hora comienza el evento de ofertas online

2.
Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

Dos funcionarios del Mineduc quedan en prisión preventiva por emitir más de 5.500 certificados falsos para licencias de conducir

3.
Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

Directivo de Contraloría revela seguidilla de mensajes del jefe de gabinete de la exsenadora Allende para acelerar venta de Guardia Vieja

4.
Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

Primer beneficio de la reforma previsional: alza de la PGU llegó a 391 mil adultos mayores en septiembre

5.
Boric inaugura nuevo Centro de Salud Mental en Maipú y recuerda su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico

Boric inaugura nuevo Centro de Salud Mental en Maipú y recuerda su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Soy nutricionista y estas son 6 buenas fuentes de proteína que no son carne

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

Servicios

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde ver a Colombia vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa
Chile

Presión sobre Silva, Repetto y Melo: así será la ruda pelea voto a voto en la Suprema para remover al ministro Antonio Ulloa

Quiénes son los candidatos al Senado por Atacama

Temblor hoy, martes 30 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”
Negocios

Clínicas suben el tono por deuda que el Estado mantiene con ellas: “La situación en el sector se ha vuelto crítica”

Estudio revela alza de 176% en obligaciones ambientales de proyectos de inversión en una década

CMF responde a las críticas por Ley Fintech y señala que está analizando extender el plazo que pone en vigencia la normativa

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu
Tendencias

Cómo es el acuerdo de paz para Gaza que Trump presentó junto a Netanyahu

Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres jóvenes que fueron asesinadas en Argentina

Calor extremo y lluvia: el caótico tiempo que le espera a Santiago los próximos días

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

El Valencia demanda a Netflix por documental sobre Vinícius Júnior

La reacción de Gustavo Quinteros tras el insólito gol errado de Pablo Galdames en el clásico entre Independiente y Racing

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre
Finde

Desde Pink Floyd hasta Lana del Rey en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para octubre

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”
Cultura y entretención

Lily James y la cinta sobre la creadora de Bumble: “Soy sensible y quiero aportar honestidad a cada papel”

Silvio Rodríguez emociona al Movistar Arena con sus clásicos y su vigencia

Soda Stereo anuncia misterioso concierto de regreso que incluye a Gustavo Cerati virtual

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz
Mundo

La Autoridad Palestina destaca los esfuerzos “sinceros y decididos” de Trump por la paz

Alemania dice que la propuesta de Trump para Gaza “es la mejor oportunidad para poner fin a la guerra”

Corea del Norte rechaza una desnuclearización y dice que sería entregar “la soberanía” y “su derecho a existir”

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición