Quiénes son los candidatos al Senado por Atacama

Son dos los escaños al Senado que entrega la circunscripción perteneciente a la región de Atacama.

Hoy la distribución es un escaño para el oficialismo y otro para la oposición.

Los actuales senadores son Yasna Provoste (DC) y Rafael Prohens (RN). Ambos buscarán la reelección en el distrito.

Candidatos destacados

Los partidos y conglomerados apostaron por cartas importantes para intentar lograr un escaño en la Cámara Alta. Por ejemplo, en la lista Chile Grande y Unido, aparte del senador Prohens, se postula como independiente por Evópoli el exdiputado -quien antes militaba en la UDI- Giovanni Calderón. También la lista la comparte el exdiputado y exgobernador de la provincia de Copiapó, Nicolás Noman (UDI).

En tanto, la otra lista de derecha, Cambio por Chile, también realizó una apuesta fuerte para la región. La actual diputada Sofía Cid, que llegó al Congreso militando por RN, esta vez buscará un escaño en el Senado en representación del Partido Republicano. Además, el bloque también presenta a Ulises Carabantes (Partido Republicano) y Milka del Canto que postula como independiente en cupo del Partido Social Cristiano.

Desde la otra vereda, por la lista Unidad por Chile, la actual senadora democratacristiano Yasna Provoste busca la reelección. Por el bloque, también buscará un cupo en la Cámara Alta, la actual diputada socialista Daniella Ciccardini.

A ellos se suman los candidatos del Partido Igualdad, Arturo Fernández y Marina Cáceres. Además, de Sebastián Carmona del Partido de la Gente.

Todos los candidatos