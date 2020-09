Rafael Prohens, senador y presidente de RN: “Esta mesa no es interina, es elegida por los militantes”

¿Espera que se prorroguen las elecciones internas para el próximo año?

En el consejo general es muy importante la ratificación de las primarias. Posteriormente, hay unas mociones de un grupo de presidentes regionales y también de la comisión política para ver el tema de la postergación de la mesa. Y ese va a ser el debate que seguramente se va a concitar.

¿Cuál es su expectativa de la jornada?

El consejo es soberano y ellos podrán proponer cosas y debatirlas. Si las elecciones se ratifican para la fecha que la mesa dijo, se harán en esa fecha; si el consejo determina otra cosa, se hará otra cosa. Yo prefiero no opinar y mantener una postura de darles garantías a todos.

Respecto a la irrupción del exsenador Carlos Larraín, él dijo que la actual mesa no tenía la experiencia necesaria para enfrentar los procesos electorales que vienen. ¿Qué piensa de eso?

No voy a hablar de lo que Carlos ha dicho, porque esos son problemas que se deben debatir al interior del partido, no por la prensa.

¿Usted cree que su directiva tiene la experiencia para encabezar los procesos que vienen?

Esta mesa fue elegida con más del 70% de los votos hace un tiempo atrás, y es la que ha estado dirigiendo el partido. Esta mesa no es interina, ni nada por el estilo, es una mesa elegida por los militantes del partido hace dos años.

¿Pero tienen la experiencia?

Nosotros llevamos trabajando hace mucho tiempo. Las capacidades las tenemos todos los que estamos.

Y si las elecciones internas son en diciembre, ¿tiene intenciones de competir para presidir RN?

No me he planteado esa pregunta todavía. No lo he evaluado.

¿Qué le parecen los bandos que se han producido en torno a postergar o no las elecciones? El canciller Allamand impulsa la idea de que se mantengan los comicios, mientras el ministro Desbordes está por aplazar...

No voy a dar opinión sobre eso. Sé lo que tengo que decir en el consejo, pero no lo voy adelantar ahora. La ropa sucia se lava en casa y no a través de los medios.