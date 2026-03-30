Schalper respalda freno a expropiación de Colonia Dignidad y critica la gestión que hizo el gobierno de Boric

El diputado de Renovación Nacional, Diego Schalper, abordó durante este lunes la decisión del gobierno de José Antonio Kast de no continuar con la expropiación de Colonia Dignidad, iniciativa anunciada por la administración de Gabriel Boric en 2024.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmó previamente a La Tercera la intención del gobierno de echar pie atrás a la expropiación de 117 hectáreas de Colonia Dignidad, un asentamiento alemán en la Región del Maule utilizado como centro de detención, tortura y exterminio durante la dictadura militar.

“El Presidente Kast entiende que junto con la república de Alemania hay un compromiso por avanzar en efectivamente reconocer lo que le aconteció (en el lugar) y en dar un espacio de memoria y de reconocimiento histórico”, valoró Schalper en un punto de prensa de su colectividad.

Sin embargo, el parlamentario emplazó a autoridades de la administración anterior. “Una vez más el gobierno del expresidente Boric, como fue la tónica de su gobierno, incurren cosas que no son procedentes (...) Una cosa es cumplir los compromisos, cosa que evidentemente vamos a hacer en todos los ámbitos, pero también eso tiene que hacerse entre el marco de la legalidad”, sostuvo.

Schalper acusó que el problema radicaba en la forma en que el gobierno pasado habría intentado concretarlo. Según explicó, el plan era que el Serviu del Maule expropiara los terrenos para luego traspasarlo a Bienes Nacionales, pese a que ese organismo solo puede actuar con fines ligados al ámbito habitacional.

“Lo que pretendía el gobierno del expresidente Boric es expropiar por el Serviu, pagar por el Serviu y que se le traspasara al Ministerio de Bienes Nacionales para los efectos de establecer un sitio de memoria” , acusó.

Las diligencias en Colonia Dignidad, realizadas en el marco del proceso de tasación de los terrenos, fueron efectuadas en diciembre de 2025 por funcionarios del Serviu en coordinación con la Inmobiliaria Bamberg, actual propietaria del predio.

En esa línea, el parlamentario sostuvo que “incluso la Contraloría, en un oficio de diciembre del año pasado, estimó que era improcedente (...) la explicación que tiene que dar el ministro Montes es por qué pretendían pasar por sobre incluso un oficio de la Contraloría”, cuestionó.

Pese al tono crítico, el legislador reiteró que el compromiso internacional de Chile sigue vigente. “El gobierno del Presidente Kast va a hacer las cosas dentro del marco de la legalidad y va a cumplir sus compromisos”, afirmó, agregando que será el ministro de Justicia quien anuncie la manera en que se continuará trabajando en esta materia.