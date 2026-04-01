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    Sedini asegura que hoy responderá a Contraloría y detalla próximos pasos tras “pausa” en remoción de Priscilla Carrasco

    La Secretaría General de Gobierno tiene plazo hasta hoy para responderle el oficio a la Contraloría emitido a raíz de la polémica publicación que aseguraba que el Estado estaba "en quiebra".

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Desde el Palacio de La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, dio a conocer que hoy enviará la respuesta al oficio que emitió la Contraloría a su cartera, a raíz de las publicaciones realizadas en las redes sociales oficiales del Ejecutivo sobre las medidas vinculadas al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

    Esto luego de que una de las publicaciones, en la que se aseguraba que el Estado estaba “en quiebra”, desatara una ola de críticas. De hecho, hasta el mismo Presidente José Antonio Kast realizó un mea culpa por el uso de esas palabras. “Eso fue un error, lo corregimos y de ahí para adelante vamos a mejorar”, reconoció ayer en su primera entrevista radial.

    Como sea, tras asegurar que cumplirá con el plazo hábil para responderle a Contraloría, la vocera señaló: “Nosotros no nos vamos a quedar en la discusión de un concepto. Hoy día nosotros estamos enfocados en responderle a la ciudadanía”.

    “Desde ese punto de vista no nos perdemos y seguimos avanzando en enfocarnos en esta crisis que nos afecta”, continuó.

    “Pausa” a la remoción

    Luego la ministra también fue consultada por la “pausa” de la petición de renuncia no voluntaria de la directora de SernamEG, Priscilla Carrasco, debido a una licencia médica por su tratamiento contra el cáncer de mama.

    Sobre el punto, dijo: “Nosotros empatizamos con la situación humana que se está viviendo, pero también para nosotros es muy importante el rol que tiene SernamEG”.

    “SernamEG atiende a mujeres muy vulnerables de nuestro país, y hoy día presenta serias deficiencias administrativas, financieras, y de ejecución del gasto, y nosotros tenemos que ser responsables con esas mujeres y tenemos que ser responsables con lo que dijimos que íbamos a hacer con el Estado, y es por eso que se toman decisiones administrativas con el objetivo de mejorar la gestión de esta situación”, argumentó.

    En ese sentido, explicó que “cuando se toma esta decisión, no se tenía la licencia médica. Esto fue un antecedente nuevo que se dio a conocer ayer, y bajo esta situación se decide poner en pausa la situación y respetar la licencia”.

    Requerida sobre qué ocurrirá con Priscilla Carrasco cuando su licencia finalice, contestó: “El Ministerio de la Mujer tomó una determinación respecto a los roles y a los objetivos que tiene que tener el SernamEG y va a avanzar en poder responderle a esas mujeres vulnerables que dependen de una buena administración de ese servicio”.

    Más sobre:Mara SediniOficioContraloría"Estado en quiebra"

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