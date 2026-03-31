Mea culpa por “Estado en quiebra”, eventual rebaja de su sueldo y cambios al estado de excepción: las definiciones de Kast a 20 días de asumir

Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast brindó su primera entrevista radial, la cual estuvo a cargo de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi). En ese diálogo -que se extendió por más de una hora- el Mandatario dejó ver sus definiciones en varios temas: migraciones, estado de excepción en la macrozona sur, y la posibilidad de que autoridades -incluido él- se bajen el sueldo.

No solo eso, también abordó el -criticado- manejo comunicacional que tuvo el gobierno tras el alza de los combustibles, su mirada sobre Estados Unidos -a propósito de la guerra con Irán- y la decisión de detener la expropiación de Colonia Dignidad. Asimismo, se refirió a la salida de Priscilla Carrasco de SernamEG, la polémica que envuelve a su ministra de Seguridad, indultos y el retiro del apoyo del gobierno de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.

Migraciones

Llegado el momento, el Presidente abordó una de sus grandes promesas: la expulsión de migrantes irregulares del país. Al respecto dijo que por ahora -en sus tres semanas de gobierno- no han expulsado a ningún migrante, pero que “dentro de los próximos meses, va a haber un sistema continuo de expulsión de migrantes”.

En esa línea, agregó: “Vamos a ir paso a paso. Usted no va a ver situaciones como en otros países, donde hay una fuerza que los va a ir a buscar, salvo que en algunos lugares hayan situaciones de crimen organizado, que también estamos analizando, y donde hayan lugares donde el crimen organizado constituido por extranjeros esté y donde sea más compleja la vida para los vecinos, claramente vamos a intervenir con más fuerza, pero estamos convencidos de que cuando empecemos a dar las primeras señales de fiscalización, de transporte, de trabajo, bueno, las personas van a tomar una decisión distinta a la que han tomado hasta ahora”.

Estado de excepción

Sobre el Estado de excepción en la macrozona sur de nuestro país, el Jefe de Estado aseguró que para su gobierno es “un desafío” terminar con esa medida, pero quizás tendrán que “tomarse unos meses”, en los que plantearán “algunas modificaciones”.

“Más que cambios legislativos, son cambios acordados con las fuerzas de orden y seguridad que están en la zona. Y eso lo vamos a ir implementando. Se toma las decisiones, se hacen y no se comunican. En las próximas semanas van a haber algunos cambios en cómo se establece la seguridad en la zona para precisamente ir normalizando la situación”, adelantó.

Rebaja de sueldo

El excandidato presidencial Franco Parisi (PDG) propuso que autoridades podrían rebajar sus sueldos para paliar de alguna manera las consecuencias del alza de combustibles.

Consultado sobre ese punto, señaló que lo han estado evaluando y que será anunciado prontamente. “El anuncio mío va a ser estructural, en otros casos va a ser transitorio” , explicó.

Alzas

Por otro lado, requerido sobre las consecuencias del alza de los combustibles, Kast dijo: “Vamos a seguir estudiando algunas medidas que pueden ir hacia el tema de la calefacción. Hay alcaldes que tienen desarrollados programas que tenemos que estudiar”.

“Hay planteamientos que se han realizado desde el sector de la pesca artesanal. Vamos a ver en el fondo en los sectores más vulnerables cómo podemos colaborar en eso”, añadió.

“También avanzaremos en el no pago de contribuciones para la primera vivienda a los adultos mayores. Eso ya es una señal clara de que estamos preocupados del grupo más vulnerable”, acotó.

Mea culpa por “Estado en quiebra”

Con todo, el Presidente también dedicó palabras para explicar el polémico post compartido en redes sociales del gobierno -que luego fue borrado- en el que se aseguraba que el Estado “estaba en quiebra”, a propósito del alza de combustibles.

“Cuando uno está viendo cómo plantearle rápidamente a la ciudadanía una situación muy compleja, uno busca el concepto más común que usa la gente en el lenguaje coloquial, y eso fue un error, lo corregimos y de ahí para adelante vamos a mejorar”, reconoció el Mandatario.

Colonia Dignidad

Inquirido sobre si la decisión de detener la expropiación de Colonia Dignidad anunciada por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, responde a la situación fiscal o a una convicción política, contestó: “Hoy día tenemos un problema de ajuste fiscal importante, y eso no quiere decir que tengamos que desconocer el sufrimiento que puedan haber tenido muchas personas en Chile, pero si yo quiero hacer un memorial de 117 hectáreas, creo que no es razonable. Si yo lo quiero acotar a un lugar de reflexión, de encuentro, bueno, hagamos el lugar acotado a lo que corresponde, y no endeudemos a Chile entero”.

Estados Unidos y la guerra

Casi finalizando la entrevista, el Presidente fue consultado con respecto a la guerra entre Estados Unidos e Irán, la que como consecuencia habría provocado el alza de combustibles en nuestro país.

Sobre ese punto, y aludiendo a la ofensiva que el expresidente Gabriel Boric manifestó en contra del gobierno de Donald Trump, Kast dijo: “Mire donde quedamos como país. Cuando un presidente se la toma en la personal en contra de un gobierno como Estados Unidos ¿Nos genera problemas? Claro que nos genera problemas".