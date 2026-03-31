Kast descarta presiones de EE.UU. para no apoyar candidatura de Bachelet a la ONU

Ha pasado exactamente una semana desde que el Presidente José Antonio Kast anunció a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que su gobierno no apoyará la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

La decisión se dio a conocer en medio de la crisis generada por el ajuste al Mepco, aunque el Mandatario le informó de la misma a la expresidenta días antes. No obstante, Bachelet confirmó que su carrera por la ONU sigue en pie. Incluso, los presidentes de México y Brasil reafirmaron su apoyo.

En entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) el Mandatario fue consultado por esta decisión, y por si existieron presiones desde Estados Unidos (EE.UU.) para no apoyar a la expresidenta, considerando su participación en la cumbre “Escudo de las Américas” organizada por Donald Trump.

Al respecto, fue enfático: “No, no hay ningún planteamiento directo de nadie, pero uno tiene que ir analizando los distintos escenarios, y cómo esos escenarios influyen también en Chile”.

“Chile requiere una ONU más activa para que ciertos problemas que ocurren en nuestro continente, en nuestra área de influencia”, sostuvo.

Por otra parte, Kast aseguró que le “parece muy bien” que Bachelet continúe con su candidatura. “Y nosotros lo que hemos señalado es que vamos a respetar su candidatura, pero no va a contar con el apoyo de Chile”, añadió.

El Mandatario aseguró que valora la figura de la expresidenta, por ello, señaló que le “interesaría mucho que Michelle Bachelet nos pudiera colaborar en ciertas gestiones para posicionar a Chile en áreas donde ella tiene una gran influencia”.