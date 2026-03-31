Kast respalda a Steinert por polémica remoción de la prefecta (r) Peña y sostiene que Cerna “le solicitó la renuncia”

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la polémica salida de la prefecta general (r), Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones (PDI). La situación ha tenido en el ojo público a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien habría solicitado la remoción de la “número tres” de la PDI.

Por esta situación, el director de la PDI, Eduardo Cerna, está convocado a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados para entregar su versión de los hechos.

En ese contexto, en entrevista con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) el Mandatario aseguró que "la decisión es de la máxima autoridad de la PDI. Él fue convocado a la Cámara de Diputados a exponer sobre este tema en la Comisión de Seguridad y nosotros mantenemos la línea institucional".

En ese sentido, aseguró que “ el director general de la PDI le solicitó la renuncia a la persona que usted menciona (Consuelo Peña) y en esa línea nosotros seguimos actuando en conformidad a lo que es la reestructuración dictada por el director general de la PDI respecto de su mando”.

Por otra parte, Kast señaló que su "relación con los ministros es bastante directa y fluida, pero lo que yo he aprendido que uno tiene que dejar que los equipos trabajen, que los equipos tomen las medidas necesarias para que se vaya desarrollando un buen trabajo (…) y en ese sentido hemos conversado de muchos temas con la ministra".

Con ello, señaló que “la seguridad nacional no solamente se determina con la captura de delincuentes, sino con todas las atribuciones que pueda tener una autoridad para vislumbrar cómo se realizan ciertas acciones y cómo se ejecutan algunas órdenes".

“Y dentro de las atribuciones de la ministra está ordenar cómo va a gestionar. Aquí hay un cambio radical en cómo se ha administrado el ministerio, y eso es algo que vamos a ir demostrando en el tiempo", sostuvo.

En ese sentido, manifestó que se le da “la confianza a los mandos de las instituciones para que organicen su institución. También confiamos en el general director de Carabineros, confiamos en el director general de Investigaciones y ellos tienen que tomar las decisiones para ejecutar e implementar el buen servicio de sus instituciones”.