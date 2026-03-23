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    Ministra Steinert solicita remoción de la número tres de la PDI y abre primer flanco con las policías

    Si bien la renuncia la pidió la titular de Seguridad Pública, el hecho fue comunicado como un paso a retiro. Así fue la trastienda que dejó fuera de la policía civil a la subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta Consuelo Peña.

    Juan Manuel OjedaPor 
    Juan Manuel Ojeda
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El viernes de la semana pasada, cuando la prefecta general Consuelo Peña estaba fuera de Santiago realizando funciones en un operativo policial conjunto con Carabineros contra el crimen organizado en el cerro Chuño, en Arica, recibió un llamado desde Santiago.

    Ese día la número tres del alto mando de la policía civil -quien ocupa el cargo de subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria- se enteró de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, solicitaba su remoción al director de la PDI, Eduardo Cerna.

    El hecho provocó un terremoto al interior de la policía civil. La prefecta Peña es la mujer de más alto rango en la institución, tiene experiencia en investigaciones complejas y cuenta con legitimidad interna por sus buenos resultados en la gestión policial de un tema tan relevante como el crimen organizado.

    El director de la PDI Eduardo Cerna. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Pero sus positivos resultados policiales no fueron suficientes ya que Steinert, a solo 10 días de estar en el cargo, quiso removerla de su posición. Fuentes que supieron de lo ocurrido confirman que la figura que se comunicará este lunes será el de un llamado a retiro, un acto administrativo que recién tendrá efectos este lunes, dado que la prefecta Peña no estaba en Santiago.

    La decisión de Steinert implicó abrir un primer conflicto con las policías ya que hasta el momento no hay claridad de cuáles son las razones invocadas por la ministra para haber solicitado su remoción. La Tercera consultó al equipo de Comunicaciones de esa cartera, pero al cierre de esta edición no hubo respuestas.

    De hecho, fuentes que saben de temas de seguridad comentan que los movimientos en los altos mandos solo ocurren a fines de diciembre, de forma ordinaria, y si llegara a haber un cambio a mitad de año solo se explica por un hecho de tal gravedad que amerite solicitar la renuncia. Por eso, lo que llamó la atención en el oficialismo es que, al menos hasta ahora, no han sido notificados de ningún hecho de gravedad que amerite haber pasado a retiro a la prefecta Peña.

    Entre quienes están al tanto de lo ocurrido comentan que la decisión de Steinert podría deberse a diferencias previas arrastradas de los tiempos en que la abogada ejercía como fiscal regional de Tarapacá, por un traslado de oficiales de esa zona que eran cercanos a la expersecutora.

    Otras fuentes plantean que Steinert aprovechó de revivir un hecho del pasado de Peña, cuando la prefecta se vio envuelta en un caso delicado con su hijo que vive en Valdivia. Fue en marzo del año pasado que Peña encontró, en su casa, un paquete de su hijo que contenía droga.

    Ante lo delicado del asunto, Peña denunció el hecho y el Ministerio Público abrió una investigación por narcotráfico que quedó en manos de Carabineros. En esa indagatoria su hijo tiene calidad de testigo. Ese asunto fue indagado internamente por la PDI y se determinó que Peña no tiene antecedentes que la involucren. Por lo mismo, en 2025 su continuidad en el alto mando no fue controvertida.

    Al solicitar su remoción, Steinert abrió un flanco que podría complicarla al mando del ministerio. La ley orgánica del Ministerio de Seguridad Pública señala que la ministra no puede enviar oficios solicitando antecedentes de investigaciones penales en curso y sus facultades solo son de asesoramiento al Presidente en la conformación del alto mando, pero esos nombramientos al ser por Decreto Supremo son de resorte presidencial, por lo que las renuncias debe pedirlas el propio Presidente José Antonio Kast.

    Fuentes consultadas por La Tercera comentan que, al menos hasta el viernes, no existían indicios de que Kast haya solicitado a la titular de Seguridad pedir la remoción de la número tres de la PDI. Además las mismas fuentes comentan que al asumir Cerna un llamado a retiro cae dentro de sus facultades como máxima autoridad de la policía civil. Al cierre de esta edición se emitió un comunicado público de la PDI dando cuenta del paso a retiro de Peña.

    Si bien durante la tarde del viernes la arremetida de Steinert en la PDI llegó a oídos de personeros de gobierno, fue recién el sábado cuando el asunto explotó de manera pública. Fue el senador Iván Flores (DC) quien reveló lo que estaba pasando en un video que posteó en su cuenta de X.

    Consultado por este medio, Flores profundizó en sus dichos. “No estoy preocupado de la ministra Steinert, sino que de la fortaleza de la institución respecto de lo que significa la batalla contra el crimen organizado. Me preocupa porque se toma una decisión tan equivocada, sin justificación real, y por lo tanto uno puede pensar cualquier cosa, como incluso que esto significa un ablandamiento de la lucha contra el crimen organizado”, dijo el senador.

    Flores agregó que este tipo de decisiones “genera vulnerabilidad al interior de la administración del Estado. Para esto se requiere a los mejores, y a la mejor de la PDI la están cortando de esta manera”.

    El senador emplazó al gobierno a transparentar las razones: “Prefiero pensar que es un error de principiante, alguien que no sabe conducir y no quisiera pensar que se quiere debilitar la institucionalidad. Cualquier explicación administrativa que se pueda dar de este despido no es creíble. Las causas son tremendamente triviales, injustificadas, injustas y rascas. Hoy se coloca en precario la gestión más exitosa del alto mando de la PDI desde el retorno a la democracia. Que me desmientan si quieren”.

    Más sobre:SteinertGobiernoKastPDIConsuelo PeñapolicíasSeguridad Pública

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