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    Política

    Senador Walker por definiciones políticas en la administración de Kast: “No voy a ser un incondicional del gobierno”

    El senador declaró que “se equivocan” al pensar que su voto en el Senado es predeterminado de derecha. "Mi voto siempre va a estar en favor de la gente, en favor del sentido común", sostuvo.

    Por 
    Javiera Ortiz

    El senador Matías Walker (IND-Evópoli) destacó que el Presidente José Antonio Kast ha adoptado “un buen tono” durante su primera semana al cargo del país. Sin embargo, descartó apoyar todas las iniciativas que proponga el Ejecutivo.

    En conversación con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el parlamentario declaró que “se equivocan” al pensar que su voto en el Senado es predeterminado de derecha. “Mi voto siempre va a estar en favor de la gente, en favor del sentido común. Yo no voy a ser un incondicional del gobierno y el rol del Congreso es mejorar los proyectos del gobierno”, señaló.

    En ese sentido, recordó que votó en contra del proyecto de ley de conmutación de penas privativas de libertad y se manifestó en contra de revisar la reforma de pensiones aprobada en la administración del expresidente Gabriel Boric.

    Con todo, valoró el tono adoptado por el Presidente en los primeros días de definiciones. “Lo he visto bien (...) Hay mucha gente que votó antes por la Concertación, que ahora votó por Kast porque entiende, y de ahí el concepto de gobierno de emergencia, que Chile tiene que volver a ser un país seguro”, sostuvo.

    “Tiene que haber una actitud del Estado distinta y no la actitud vacilante que vimos en parlamentarios de izquierda en el gobierno anterior, que votaban en contra de la ley Nain Retamal o que votaban en contra, por ejemplo, de la ley antiterrorista”, evaluó Walker.

    A su diagnóstico agregó que: “Nosotros en el Senado tenemos la responsabilidad, que es darle a ese tono la concreción en proyectos de ley. Estamos totalmente disponibles para tener buenos proyectos al respecto”.

    Candidatura de Bachelet

    En tanto, Walker reiteró su apoyo a la candidatura de la exmandataria, Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    “Sería un orgullo para Chile que una expresidenta de la República ocupe el cargo más alto que está establecido en el ordenamiento internacional (...) acá están parlamentarios de todo el espectro político que nos están apoyando. O sea, fue asumido como un tema de Estado”, apuntó.

    En esa misma línea, recordó que “el Presidente Kast, desde el momento que se pone la banda presidencial, ya no es candidato presidencial, es jefe de Estado”.

    Por lo tanto, precisó que “perdería una muy buena oportunidad el de comportarse como jefe de Estado” si rechazara la candidatura de la exmandataria a la ONU.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Matías WalkerJosé Antonio KastMichelle Bachelet

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