Squella acusa que Boric estaría “obsesionado” con Kast tras reiteradas alusiones: “Seguramente lo ve como próximo Presidente”

En diálogo con el programa de streaming Desde la Redacción de La Tercera, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a las menciones que el Presidente Gabriel Boric ha hecho públicamente respecto al candidato republicano José Antonio Kast.

En al menos tres oportunidades el Mandatario ha aludido indirectamente a Kast en intervenciones públicas. La situación ha generado incomodidad en el comando de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara y molestia en la oposición, desde donde han acusado al jefe de Estado de faltar a la prescindencia.

En ese marco, Squella acusó que Boric “está medio de jefe de campaña ahí. Está obsesionado con José Antonio (Kast), seguramente lo ve como próximo Presidente" .

“Quizás ya está pensando en cómo él va a ser la oposición de ese futuro Presidente, pensando en el 2030″, señaló.

El timonel de los republicanos, manifestó que desde su partido ven esto como una señal de que “no le tienen fe a Jeannette Jara”.

“El Presidente está pensando en ser claramente el que enfrente o sea la oposición una vez que, si es que lo eligen, José Antonio sea Presidente. Y hay que ver en el fondo también cuál va a ser el comportamiento de los otros candidatos que podrían quitarle votos a Jeannette Jara, teniendo a la vista que el gobierno pareciera que no le está dando respaldo”, indicó.

En ese sentido, planteó que estas alusiones a Kast “perjudican de todas maneras a Chile completo, el que se esté utilizando el aparataje público, recursos de todos los chilenos en promover una candidatura o atacar otra".

“Lo que se hizo con la cadena nacional es realmente impresionante”, sostuvo, recordando cuando el Mandatario, en medio de la presentación del Presupuesto 2026 calificó de “irresponsable” la propuesta del republicano de recortar US$ 6 mil millones.

Con ello, Squella señaló que, a su parecer, el gobierno estaría “dejando claro de que Jeannette Jara es su candidata de continuidad“.

“Yo creo que más que un sector, ella (Jara) tiene un problema de quitadas de piso permanentes de su propio partido, tiene problemas en el fondo con lo que está haciendo el Presidente Boric y algunos de sus ministros”, expuso.

En ese sentido, señaló que la candidatura de la abanderada oficialista sería “bastante estática, no crece desde el punto de vista de ser la única candidata que, hasta el momento, nosotros vimos ayer a otros candidatos que podrían empezar a comerle votos a Jeannette Jara, pero por el momento vemos que tiene un techo que ni siquiera se acerca a lo que ha sido la aprobación de este gobierno”.

