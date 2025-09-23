SUSCRÍBETE
Política

Subsecretaria de RR.EE. releva apoyo internacional a candidatura de Bachelet: “Hemos recibido muchas manifestaciones de interés”

Gloria de la Fuente se refirió a los próximos pasos para avanzar en la candidatura de la exmandataria a la Secretaría General de la ONU y a los respaldos que ya ha recibido el gobierno respecto de esta postulación.

Por 
Cristóbal Palacios
 
Nicolás Quiñones
La subsecretaria de RR.EE., Gloria de la Fuente. KARIN POZO/ATONCHILE

Este martes, durante su discurso en la 80a. Asamblea General de la ONU, el Presidente Gabriel Boric anunció la nominación de Michelle Bachelet para encabezar el organismo internacional.

Y desde La Moneda, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, valoró la trayectoria de la exmandataria en sus pasos por Naciones Unidas -como la primera directora de ONU-Mujeres y como alta comisionada para los Derechos Humanos- e indicó que en el gobierno han recibido varias “manifestaciones de interés” por la candidatura de la otrora jefa de Estado.

“Nos llena de orgullo poder empezar un proceso para que, en los próximos meses, cuando se haga el llamado de la Secretaría General de Naciones Unidas para poder presentar las candidaturas, sea esto viable y sea precisamente parte importante de nuestro país el que diga, sí, vamos adelante con ella”, sostuvo De la Fuente.

En este sentido, valoró la transversalidad de la delegación que acompañó al mandatario en su periplo a Nueva York, al señalar que “creemos que ese es el espíritu de Chile, el espíritu de unidad, el espíritu de diálogo que deberíamos mantener para proyectar efectivamente esta candidatura”.

Cabe recordar que, además de la expresidenta Bachelet, llegaron hasta la ONU el canciller Alberto van Klaveren y las ministras Javiera Toro (Desarrollo Social), Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género) y Maisa Rojas (Medio Ambiente). Asimismo, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN); y los senadores Alejandra Sepúlveda (Ind.), Iván Moreira (UDI), Ricardo Lagos Weber (PPD) y Matías Walker (Demócratas), además de la diputada Camila Rojas (FA).

Apoyo internacional

La subsecretaria de RR.EE. se refirió, además, a lo que viene para seguir avanzando en la candidatura de Michelle Bachelet.

“Este anuncio presidencial inicia también una nueva etapa, esta etapa que en el fondo debiera culminar efectivamente con la presentación de la candidatura en los próximos meses”, indicó.

“Pero no tenemos ninguna duda que la expresidenta Michelle Bachelet cumple con todos los requisitos y detrás de esto estará no solamente el Estado de Chile, sino también nuestra Cancillería en particular, trabajando para hacer posible que esta elección, de la futura y primera Secretaria General de Naciones Unidas, sea una realidad”, agregó la autoridad.

Respecto de eventuales apoyos internacionales a la candidatura de la exjefa de ONU-Mujeres, la subsecretaria afirmó que “hemos recibido muchas manifestaciones de interés respecto a la candidatura de la expresidenta Bachelet, en sede de Naciones Unidas, también en reuniones multilaterales y bilaterales”.

Asimismo, afirmó que “en parte de importancia de los gobiernos regionales, por ejemplo, se ha ido manifestando el derecho de que sea una mujer (la próxima secretaria general de la ONU), y que sea efectivamente parte de nuestra región”.

Respecto de las naciones que ya habrían expresado tal apoyo, De la Fuente indicó que “no podemos hoy día revelar esos países, es un trabajo que recién comienza, no sería adecuado, por lo demás, que nosotros hiciéramos ese anuncio. Pero sí nos consta claramente que desde hace mucho tiempo se viene manifestando un interés muy importante por la figura de la expresidenta Michelle Bachelet. Y creo que vamos a continuar precisamente en esa misma senda”, indicó.

Más sobre:Michelle BacheletONUGloria de la FuentesubsecretariaRR.EE.

