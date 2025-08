“Traición de principios con fines electorales”: Frei se manifiesta en contra de decisión DC de apoyar candidatura de Jara

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, este miércoles se manifestó en contra de la decisión que tomó la junta nacional de la Democracia Cristiana (DC) -partido en que milita- de respaldar la candidatura presidencial de la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara (PC).

El exmandatario hizo esta declaración en su participación en el seminario“Chile: crecimiento e inversión. ¿Pensemos en grande?”, organizado por la Alta Dirección de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y la empresa KPMG.

“Muchos me han preguntado en estos días, y aprovecho esta audiencia que me ha invitado y hacer una declaración: el Partido Demócrata Cristiano nació como una alternativa, una alternativa a los extremos políticos, y hoy, con profunda consternación, veo lo que ha pasado en mi partido, que tomó una decisión que traiciona los principios que lo formaron y renuncia al espíritu del humanismo cristiano, solo con fines electorales” , dijo.

Y luego agregó: “Este es un camino que no comparto en absoluto y que no voy a seguir. Pero que les quede claro, yo no voy a renunciar a mi partido, al que he participado en él desde toda mi vida, casi 70 años de militante”.

“Ocupé todos los cargos de representación popular, fui presidente de mi partido y representé a mi partido en la Presidencia de la República de Chile. No voy a abandonar estos ideales fundacionales, porque somos muchos los que queremos ver a Chile haciendo lo que hicimos algunos años atrás y volver a la senda de los acuerdos, del compromiso y de la prosperidad. Eso es lo que voy a hacer en los próximos años”, cerró.