SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Vallejo refuerza reproche a dichos de diputada Cordero contra Bolivia y afirma que “no alteran” las relaciones diplomáticas

La portavoz del Ejecutivo aseguró que Chile y el país altiplánico tienen una serie de desafíos en común, entre ellos "los temas asociados a la migración".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto - Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, este viernes reforzó la postura del gobierno contra las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero hacia Bolivia.

Esto, luego que la semana pasada, en medio de una sesión en el Congreso, la legisladora expresó su desacuerdo con las palabras del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, en las que vinculó a Carabineros con el comercio en su país de vehículos robados en Chile.

“Sin ánimo de ser denostadora. Estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos. Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente (de la Cámara), por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el (candidato a) Presidente. Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica, que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para describir la ‘tontorronez’ de los vecinos. Y eso es crónico y no tiene remedio”, dijo la congresista.

Las palabras de Cordero generaron molestia en el país vecino. De hecho, el Presidente de esa nación, Luis Arce, anunció acciones diplomáticas. “Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia realizaremos las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos”, adelantó el Mandatario en una publicación, en coincidencia con lo expresado por la Cancillería boliviana en un comunicado.

En esta jornada, mientras participaba de una actividad relacionada a las Fiestas Patrias, la portavoz del Ejecutivo señaló: “Estas son declaraciones particulares que condenamos tajantemente porque son xenófobas y no representan al conjunto de nuestro Estado y menos de nuestro gobierno. Y por cierto, que tampoco de nuestra sociedad”.

“Los pueblos son hermanos y no corresponde ese tratamiento xenófobo que, insisto, es una declaración particular que no es representativa ni del ánimo ni del espíritu de nuestra patria”, remarcó.

En segundo lugar, Vallejo afirmó que “esto no altera las relaciones con Bolivia. Por cierto, nosotros seguimos trabajando en una relación de amistad diplomática con Bolivia porque además tenemos muchos desafíos por delante, para qué decir los temas asociados a migración”.

Estos dichos de Vallejo se suman a la palabras entregadas ayer jueves por el canciller Alberto van Klaveren, quien escribió en X: “Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”.

Más sobre:GobiernoCamila VallejoBoliviaMaría Luisa Cordero

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Contraloría toma razón del decreto promulgatorio de ley que agrava penas por robo de cables

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

Clapes proyecta que bencinas subirán $21 por litro a partir del 18 de septiembre

Ignacio Yarur: “Es muy bueno que los tres candidatos que van punteando hayan vuelto a poner el crecimiento en su agenda”

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Tiempo libre

Plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Por Pata Morales

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco
Chile

Detienen a hombre que vendía drogas por redes sociales mientras realizaba un reemplazo en el hospital de Temuco

Vallejo refuerza reproche a dichos de diputada Cordero contra Bolivia y afirma que “no alteran” las relaciones diplomáticas

La hora del diputado Lavín: SII se querella por delitos tributarios ad portas de su desafuero en la Corte de Santiago

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país
Negocios

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

Clapes proyecta que bencinas subirán $21 por litro a partir del 18 de septiembre

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk
Tendencias

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Alejandro Tabilo se instala en las semifinales del Challenger de Guangzhou
El Deportivo

Alejandro Tabilo se instala en las semifinales del Challenger de Guangzhou

“Frío, sudor y gloria”: el viaje de Marcelo Jiménez reflejado en Arms Up II

Habla cinco idiomas y ya jugó en Chile: la historia de Aarón Gil García, la promesa española de Luxemburgo en Copa Davis

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco
Cultura y entretención

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

La novela Limpia según Dominga Sotomayor: mira el trailer de la cinta que llegará a Netflix

Kidd Voodoo podría superar el récord de Luis Miguel como el artista con más shows en el Movistar Arena en un año

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Israel a siete meses de su última visita
Mundo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajará a Israel a siete meses de su última visita

“Los que son perseguidos injustamente pasan a la historia”: las reacciones de los hijos de Jair Bolsonaro tras su condena

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse
Paula

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud