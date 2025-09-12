Vallejo refuerza reproche a dichos de diputada Cordero contra Bolivia y afirma que “no alteran” las relaciones diplomáticas

La ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, este viernes reforzó la postura del gobierno contra las declaraciones de la diputada María Luisa Cordero hacia Bolivia.

Esto, luego que la semana pasada, en medio de una sesión en el Congreso, la legisladora expresó su desacuerdo con las palabras del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz, en las que vinculó a Carabineros con el comercio en su país de vehículos robados en Chile.

“Sin ánimo de ser denostadora. Estoy haciendo una descripción de la fisiología del cerebro de los bolivianos. Los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente (de la Cámara), por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el (candidato a) Presidente. Ellos son portadores crónicos desde el nacimiento de una encefalopatía hipóxica, que fue descrita y descubierta por un grupo de norteamericanos que andaba de vacaciones en Bolivia y se dieron cuenta de la bradipsiquia. Ese es el nombre elegante para describir la ‘tontorronez’ de los vecinos. Y eso es crónico y no tiene remedio”, dijo la congresista.

Las palabras de Cordero generaron molestia en el país vecino. De hecho, el Presidente de esa nación, Luis Arce, anunció acciones diplomáticas. “Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia realizaremos las acciones correspondientes a través de los canales diplomáticos establecidos”, adelantó el Mandatario en una publicación, en coincidencia con lo expresado por la Cancillería boliviana en un comunicado.

En esta jornada, mientras participaba de una actividad relacionada a las Fiestas Patrias, la portavoz del Ejecutivo señaló: “Estas son declaraciones particulares que condenamos tajantemente porque son xenófobas y no representan al conjunto de nuestro Estado y menos de nuestro gobierno. Y por cierto, que tampoco de nuestra sociedad”.

“Los pueblos son hermanos y no corresponde ese tratamiento xenófobo que, insisto, es una declaración particular que no es representativa ni del ánimo ni del espíritu de nuestra patria”, remarcó.

En segundo lugar, Vallejo afirmó que “esto no altera las relaciones con Bolivia. Por cierto, nosotros seguimos trabajando en una relación de amistad diplomática con Bolivia porque además tenemos muchos desafíos por delante, para qué decir los temas asociados a migración”.

Estos dichos de Vallejo se suman a la palabras entregadas ayer jueves por el canciller Alberto van Klaveren, quien escribió en X: “Rechazamos enérgicamente las expresiones xenófobas hacia el pueblo boliviano, las que no representan desde ningún punto de vista el sentir del Estado y del gobierno de Chile. El racismo y la xenofobia son inaceptables”.