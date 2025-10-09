“Vuelve a castigar a los municipios”: AMUCH por recortes en la Ley de Presupuestos 2026

El presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, reaccionó al proyecto de Presupuesto 2026, asegurando que “vuelve a castigar a los municipios” por los recortes que presenta.

En relación a esto la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) detectó que hay reducción global de más de 125 mil millones de pesos en programas fundamentales para la gestión local.

Por parte de la AMUCH, indicaron que el lunes 13 de octubre se reunirán con la senadora Ximena Rincón, presidenta de la comisión de Hacienda del Senado, porque “este presupuesto 2026 vuelve a castigar a los municipios”.

“La disminución de recursos en seguridad y en apoyo a la gestión local es incomprensible frente al aumento de la delincuencia que viven nuestras comunas”, explicó el presidente de la AMUCH.

Añadiendo que “a eso se suma que los compromisos del propio Gobierno —como fortalecer el sistema municipal de seguridad o aumentar el Fondo Común Municipal— se diluyen en la práctica. No podemos seguir enfrentando el crimen organizado con discursos y menos plata".